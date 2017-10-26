Làm chết bé 1 tuổi, hai cô giáo mầm non quỳ xuống xin lỗi gia đình nạn nhân

Đời sống 26/10/2017 17:32

Tại phiên xét xử, hai cô giáo mầm non trong vụ làm chết trẻ 1 tuổi đã quỳ xuống xin lỗi gia đình nạn nhân: 'Em xin lỗi anh. Xin lỗi vong hồn cháu'.

Hôm nay, TAND TP. Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử đối với hai bị cáo Ngô Thị Hà Quyên và Đinh Thị Hồng (cựu giáo viên trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trụ sở tại quận Long Biên, Hà Nội) về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy chế nghề nghiệp.

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo, giảm mức án đối với cả hai lần lượt từ 12 tháng tù giam và 20 tháng tù giam xuống thành án treo, theo báo Pháp Luật.

Làm chết bé 1 tuổi, hai cô giáo mầm non quỳ xuống xin lỗi gia đình nạn nhân - Ảnh 1
Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 10 giờ ngày 27/8/2013, bé Trần Nhật H. (12 tháng tuổi) được mẹ đưa đến trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ. 

Đến trưa, sau khi được cô giáo cho ăn cháo, uống sữa, bé H. đi ngủ. Khoảng hơn 2 tiếng sau, cháu bé có biểu hiện tím tái và toàn thân bất động. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé đã tử vong.

Theo kết quả giám định pháp y của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, nạn nhân tử vong vì bệnh nhồi máu phổi do thuyên tắc huyết khối diễn biến thầm lặng. Việc sặc cháo chỉ làm tăng thêm mức độ suy hô hấp và là nguyên nhân kết hợp thúc đẩy tử vong sớm hơn và nhanh hơn.

Không đồng ý với nhận định trên, gia đình nạn nhân yêu cầu cơ quan điều tra giám định lại. Lần này, Viện Pháp y quốc gia, Bộ Y tế cho kết luận khác hẳn. Theo đó, nạn nhân tử vong do đường thở bị ngạt bởi dị vật, là tinh bột và sợi cellulose (thành phần chính của rau quả). Tuy hai biên bản giám định chưa thống nhất nhưng Tòa đã xác định nguyên nhân tử vong của bé H. là do ngạt dị vật đường thở.

Từ đó, Tòa nhận định sai phạm của hai bị cáo là không tuân thủ quy tắc nghề nghiệp dẫn đến vô ý làm chết người, không có chuyên môn sư phạm khiến bé bị trào ngược thức ăn lên đường thở, thiếu quan tâm và cấp cứu kịp thời dẫn đến bé tử vong. Hành vi của hai bị cáo Hồng và Quyên đã đủ cấu thành tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy chế nghề nghiệp".

Quỳ xuống xin lỗi gia đình nạn nhân

Tại phiên tòa hôm nay, hai bị cáo đã quỳ xuống xin lỗi gia đình cháu bé và không ngừng khóc lóc: "Em xin lỗi anh. Xin lỗi vong hồn cháu!".

Trước thái độ ăn năn hối hận của những người gây ra cái chết cho con mình, cha cháu bé cho biết anh rất cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của các bị cáo và không muốn truy cứu thêm. 

"Từ tấm lòng, gia đình xin giảm án cho hai bị cáo", cha cháu bé nói.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên hai bị cáo tội danh Vô ý làm chết người do vi phạm quy chế nghề nghiệp. Tuy nhiên, hai bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên đã giảm mức án đối với cả hai  lần lượt từ 20 tháng và 12 tháng tù giam xuống còn án treo.

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