Vì có hơi men trong người và thấy cô họ mặc quần áo mỏng, gợi cảm nên nghi phạm đã nảy sinh ý đồ xấu, hiếp dâm cô họ ngay tại nghĩa trang.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Tối 15/8, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tòng Văn C. (20 tuổi, ở huyện Tân Uyên) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cảnh sát, khoảng 23h ngày 14/8, em T.T.C. (16 tuổi, ở huyện Tân Uyên) cùng bạn bè đi ăn đêm tại thị trấn Tân Uyên. Sau khi ăn xong, Tòng Văn C. (cháu họ xa của C., ở cùng địa phương) nhờ C. đèo về nhà.

Trên đường đi về qua khu vực nghĩa trang, không có người qua lại, C. đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế, giở trò đồi bại với C.. Nắm tay, rồi kéo T.C. vào chỗ khuất để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Công an đưa đối tượng đi thực nghiệm hiện trường (Ảnh: Thanh Niên)

Nhà chức trách cho biết, mặc dù C. chống cự không đồng ý nhưng vẫn bị C. xâm hại tình dục. Sau khi bị cưỡng hiếp, lợi dụng đối tượng sơ hở, C. đã bỏ chạy về nhà.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Khoảng 1 giờ 30 ngày 15.8, em T.T.C. được người thân đưa đến Công an H.Tân Uyên trình báo trong trạng thái hoảng loạn, trên cổ và cánh tay có nhiều vết bầm tím, trầy xước và quần áo xộc xệch.

Nhận tin báo, Công an H.Tân Uyên đã huy động lực lượng xuyên đêm truy tìm Tòng Văn C.. Đến khoảng 6 giờ 30 ngày 15.8, công an đã bắt giữ C. khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở bản Nà Ban (xã Thân Thuộc).

Qua sự việc, Công an H.Tân Uyên khuyến cáo các phụ huynh cần chú ý giám sát, quản lý con em đặc biệt là trẻ em gái tuyệt đối không cho đi chơi, tụ tập ăn uống khuya và không nên mặc các trang phục "khêu gợi", không nên đi với người khác giới qua những khu vực vắng người đề phòng bị xâm hại.

