Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị Đ.T.S. (SN 1988, quê tỉnh Bắc Giang) được người dân phát hiện có ý định nhảy cầu Bình Phước trên quốc lộ 1A nên nhanh chóng chạy tới can ngăn.

Theo báo Tiền Phong , chiều 4/2, đại diện Ban điều hành khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương) cho biết, người phụ nữ sau khi được phát hiện có ý định nhảy cầu tự tử đã được đưa về khu nhà trọ trên địa bàn. Tại đây, người phụ nữ được chủ nhà trọ tận tình chăm sóc.

Khi biết chị S. bị khiếm thính, người dân đã dùng bút, giấy để chị ghi địa nơi ở trọ và báo cơ quan công an để đưa chị trở về (khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương).

Sau khi tinh thần đã ổn định, chị S. cho biết bằng bút đàm, chị làm công nhân và ở trọ tại địa chỉ kể trên. Chị S có quen một người đàn ông. Khi biết tin chị S. có thai, người đàn ông bỏ đi và cắt liên lạc.