Kinh hoàng: Em trai chém anh ruột tử vong trong chính ngày giỗ bố

Đời sống 17/08/2023 17:09

Do có mâu thuẫn, bất đồng quan điểm về việc bàn bạc trước đó, ngay sau khi kết thúc đám giỗ của bố, người em đã cầm dao chém vào cổ anh trai dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 17/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 1978; ngụ thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó, vào trưa ngày 16/8, tại gia đình anh Nguyễn Văn N. (SN 1984; thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long) có tổ chức cúng giỗ cho bố. Đám giỗ có 2 anh trai ruột anh N. là Nguyễn Văn T. (SN 1967) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1978) và nhiều người thân tới dự.

Kinh hoàng: Em trai chém anh ruột tử vong trong chính ngày giỗ bố - Ảnh 1
Hiện trường nơi ông Nguyễn Văn T. tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, đến khoảng 13h cùng ngày, sau khi kết thúc đám giỗ, mọi người đã ra về, còn lại vợ chồng anh Toàn ở lại chơi tại nhà anh Nghiên, lúc này Nguyễn Văn Thanh đi sang lấy quạt nhà mình về thì gặp anh Toàn, do có mâu thuẫn, bất đồng quan điểm về việc bàn bạc, thống nhất tổ chức cúng giỗ cho bố từ tối hôm trước (15/8), nên Thanh và anh Toàn tiếp tục xảy ra xô xát, cãi nhau.

Bực tức, anh Toàn dùng tay đấm vào người Thanh, sau đó Thanh cầm 1 con dao ở gần đó chém vào cổ anh Toàn, tiếp đó anh Toàn dùng tay bịt vào vết chém và chạy về nhà (cách đó khoảng 20m) lấy 1 thanh tuýp sắt để định quay ra đánh nhau với Thanh. Tuy nhiên, do mất nhiều máu nên anh Toàn tử vong tại sân nhà.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tra và xử lý theo quy định.

 

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