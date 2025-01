Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo Công an phường Vĩnh Thanh Vân. Hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ danh tính và nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo thông tin từ báo Kiên Giang, sáng 13/1, người dân TP. Rạch Giá (Kiên Giang) phát hiện thi thể nữ nổi trên sông Kiên, đoạn dưới chân cầu đi bộ, đường Bạch Đằng. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo đến cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 13/1, người dân phát hiện một thi thể nổi trên Sông Kiên, đoạn dưới chân cầu đi bộ, đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân (TP. Rạch Giá). Theo thông tin ban đầu, thi thể là nữ, có đeo mắt kính.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo Công an phường Vĩnh Thanh Vân. Hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ danh tính và nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Hiện trường phát hiện thi thể nữ nổi trên sông Kiên ở Kiên Giang - Ảnh: Báo Kiên Giang

Cách đây không lâu tại Sóc Trăng cũng vừa xảy ra một vụ việc tương tự. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 2/1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thi thể phụ nữ nổi trên sông Mỹ Phước, đoạn thuộc ấp Phước An A, xã Mỹ Phước, H.Mỹ Tú.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể phụ nữ nổi trên sông Mỹ Phước, liền trình báo công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an H.Mỹ Tú nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là chị P.T.M.N (34 tuổi, ngụ ấp Phước An, xã Mỹ Thuận, H.Mỹ Tú).

Thông tin ban đầu, chị N. làm công nhân cho một công ty ở Sóc Trăng. Chiều 1.1, chị N. chèo xuồng từ nhà qua sông Mỹ Phước để dự đám cưới. Đến tối cùng ngày, trong lúc chị N. chèo xuồng về nhà thì xuồng bị lật khiến chị rơi xuống sông mất tích.

Sau khi phát hiện vụ việc, người thân đã cùng chính quyền địa phương tìm kiếm chị N. nhưng không thấy.

