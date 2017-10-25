Không muốn sớm ngày 'theo ông, theo bà' thì đừng dại mang thứ này vào nhà vệ sinh

Nếu bạn có thói quen mang theo thứ này vào nhà vệ sinh thì nên bỏ ngay lập tức vì đó có thể là nguyên nhân khiến bạn mắc phải nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Việc mang điện thoại vào nhà vệ sinh sẽ tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn bám vào chúng, từ đó bạn có thể mắc phải các căn bệnh nguy hiểm về đường ruột và hô hấp. Nhiều người trong chúng ta có thói quen mang theo điện thoại đi khắp nơi, kể cả nhà vệ sinh. Thế nhưng, họ đâu biết rằng đây là hành động có thể mang đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe cho con người.

Theo các chuyên gia, nhà vệ sinh là nơi cư trú của rất nhiều loài vi khuẩn nguy hiểm cho sức khỏe như E.coli gây ra bệnh đường ruột và nhiễm trùng đường tiểu, acibetobacter gây nhiễm trùng đường hô hấp truyền nhiễm hay C.diff có thể khiến bạn mắc bệnh tiêu chảy. Bên cạnh đó, khi bạn xả nước, những phần tử rất nhỏ trong phân và nước tiểu có thể sẽ bám vào điện thoại. Lúc này, dù bạn có rửa tay sạch đến mấy thì cũng sẽ bị nhiễm khuẩn vì không thể rửa sạch vi khuẩn bám trên điện thoại.

Mang điện thoại vào nhà vệ sinh không chỉ khiến bạn nhiễm phải các loại vi khuẩn nguy hiểm mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tuần hoàn máu ở tĩnh mạch khoang chậu. Ban đầu, chúng chỉ khiến bạn bị nổi mụn nhọt nhưng về lâu dài mạch máu bị giãn nở sẽ làm trực tràng mất đi sự nhạy cảm đối với việc kích thích đại tiện. Lúc này, việc đại tiện sẽ gặp nhiều khó khăn, nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến bạn mắc ung thư đường ruột. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe bạn cũng không nên đặt những vật dụng dưới đây trong nhà vệ sinh. Bàn chải đánh răng Nếu bạn để bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh sẽ dễ bị mùi hôi và vi khuẩn từ bồn cầu ám vào. Do đó, để bảo vệ sức khỏe răng miệng, bạn nên bảo quản bàn chải ở những nơi khô ráo, có dụng cụ che chắn và thay mới sau hai đến ba tháng. Dụng cụ trang điểm Nếu không muốn dụng cụ trang điểm nhanh hỏng, da mặt xấu đi vì mỹ phẩm bị biến chất do nhiễm ẩm thì không nên để chúng trong nhà vệ sinh. Kể cả bạn có bảo quản chúng trong những chiếc tủ thì chúng vẫn bị ẩm và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Tốt nhất bạn nên có những chiếc tủ riêng khô ráo, thoáng mát để bảo quản mỹ phẩm hoặc cất chúng trong phòng ngủ.