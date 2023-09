Sau khi con nhỏ đột ngột qua đời, người mẹ không chôn cất mà ngâm con trong bình rồi ngày ngày thờ cúng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người mẹ liên tục ôm chiếc bình chứa xác của con mình khóc lóc, khấn vái. Dù biết hành động này của người mẹ xuất phát từ tình yêu thương con nhưng nhiều người không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Theo thông tin của Thể thao và Xã hội, đoạn clip này xuất phát từ Thái Lan. Cảnh tượng vừa đau lòng vừa đáng sợ trong đoạn clip trên nhanh chóng thu hút được hàng triệu lượt xem và sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thậm chí có người còn rơi lệ khi chứng kiến cảnh tượng thương tâm này.

Nhiều người suy đoán có thể vì đứa trẻ đã ra đi quá đột ngột nên người mẹ đã ngâm thi thể con trong bình để tưởng niệm. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì về người mẹ trẻ và chiếc bình này.

Bên cạnh những người lên tiếng bênh vực, bày tỏ sự thông cảm với người phụ nữ trong đoạn clip thì vẫn nhiều ý kiến không đồng tình với cách làm này. Họ cho rằng người mẹ nên sớm chôn cất đứa trẻ để em có thể yên nghỉ.

