'Kẻ thủ ác' sát hại, phi tang nạn nhân vào bụi sậy đối diện với mức án nào?

Đời sống 04/05/2023 10:39

Ngày 30/4, CA tỉnh Cà Mau bắt giữ nghi phạm giết người vứt xác vào bụi sậy rồi cướp tài sản đã xâm phạm 2 khách thể một cách "khủng khiếp". Vậy, nghi phạm phải chịu mức án như thế nào đối với hành vi "man rợ" đó?

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, luật sư Nguyễn Hồng Thái - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, dưới góc độ pháp lý hành vi phạm tội của đối tượng Trần Văn Đấu (SN 1985, trú tại ấp Rạch Lùm, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Hành vi này cần bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

'Kẻ thủ ác' sát hại, phi tang nạn nhân vào bụi sậy đối diện với mức án nào? - Ảnh 1
Nghi phạm giết người vứt xác vào bụi sậy Trần Văn Đấu đã xâm phạm 2 khách thể được pháp luật bảo vệ - Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Ngoài ra, đối tượng còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân, khoản bồi thường được quy định tại Điều 591, BLDS năm 2015 gồm: Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định.

Trước đó theo thông tin từ Pháp luật & Xã hội, vào 19h ngày 29/4, Phòng CSHS CA tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin từ CA huyện Trần Văn Thời về vụ “Giết người" và "Cướp tài sản” xảy ra tại ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời; nạn nhân là chị Nguyễn Hồng Q., SN 1978, trú tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, lúc 10h cùng ngày, chị Q. đến nhà của ông N.M.T., SN 1963, trú tại xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời để dự đám giỗ. Đến 14h cùng ngày, chị Q. rời khỏi nhà của ông T. để đi mời tiệc cưới. Hơn 2 tiếng sau, gia đình chị Q. gọi điện thoại cho chị nhưng không liên lạc được.

Sau đó, một phụ nữ đã gọi điện báo cho gia đình ông T. với nội dung: Chị Q.đã bị Đấu bóp cổ, giết chết để cướp vàng trên người, sau đó vứt xác vào bãi sậy. Gia đình ông T. tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể chị Q. trong bãi sậy, trên người không còn trang sức, liền trình báo CQCA.

'Kẻ thủ ác' sát hại, phi tang nạn nhân vào bụi sậy đối diện với mức án nào? - Ảnh 2
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Q. - Ảnh: Người đưa tin

Ngay khi nhận thông báo, Phòng CSHS CA tỉnh Cà Mau, CA huyện Trần Văn Thời xác định Trần Văn Đấu là nghi can chính sát hại chị Q. . Đến 0h20 ngày 30/4, khi Đấu đến xã Khánh Hải, cùng huyện Trần Văn Thời thì bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ. Trong quá trình truy bắt Đấu, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu hồi được 3,1 chỉ vàng 18K, 42 triệu đồng, do Đấu bán vàng cướp của chị Q..

Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Văn Đấu khai nhận, lúc 14h ngày 29/4, trên đường đi mời đám cưới, chị Q. có trò chuyện với Đấu. Thấy chị Q. đeo nhiều vòng vàng, Đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi đến đoạn đường vắng, Đấu bất ngờ từ phía sau bóp cổ chị Q. đến chết rồi kéo xác vào bụi sậy ven đường. Đấu lấy của chị Q., gồm: 1 kiềng đeo trên cổ trọng lượng 3,7 chỉ vàng 18K; 1 bộ vòng ximen 21 chiếc trọng lượng 1 cây vàng 18K; 1 nhẫn trọng lượng 1 chỉ vàng 18K… mang đi bán lấy tiền tiêu.

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