iPhone gập đầu tiên của Apple: Khám phá sức hút của iPhone Duo 1TB sau 2 tuần mở bán

Đời sống 10/11/2026 14:22

iPhone Duo 1TB thu hút sự chú ý khi mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple ghi nhận nhu cầu lớn ngay từ đợt mở bán tại Việt Nam. Sau khoảng 2 tuần lên kệ, thiết kế màn hình gập, khả năng đa nhiệm và dung lượng lưu trữ lớn là những yếu tố đáng chú ý của sản phẩm. Tuy nhiên, với mức giá hơn 84 triệu đồng, liệu phiên bản này có thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng và đáng để đầu tư?

iPhone Duo sau 2 tuần mở bán, sức hút đến từ đâu?

iPhone Duo tạo được sự chú ý ngay từ giai đoạn đặt trước nhờ đây là lần đầu Apple đưa thiết kế màn hình gập vào dòng iPhone. Trong đợt đặt trước đầu tiên, CellphoneS ghi nhận gần 20.000 khách hàng đăng ký quan tâm. Các phiên bản 1TB và 2TB nhanh chóng hết hàng trong thời gian đầu, cho thấy nhu cầu đáng chú ý đối với những mẫu có dung lượng lưu trữ lớn. 

Sau thời gian mở bán, sức hút của thiết bị không chỉ đến từ tên gọi mới mà còn nằm ở cách sử dụng khác biệt so với iPhone truyền thống. Theo Sforum đánh giá, iPhone Duo tạo được ấn tượng nhờ nếp gấp màn hình khá khó nhận thấy khi nhìn trực diện, bản lề cho phép mở phẳng hoàn toàn và màn hình trong có không gian hiển thị rộng rãi, mang lại trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn.

Giá iPhone Duo 1TB tại CellphoneS sau 2 tuần mở bán?

iPhone Duo 1TB hiện có giá 84.490.000 đồng tại CellphoneS. Đây là phiên bản hướng đến người thường xuyên lưu trữ video, ảnh chất lượng cao hoặc dữ liệu công việc trên điện thoại. So với các bản dung lượng thấp hơn như 256GB, phiên bản 1TB có mức giá cao hơn khoảng 23 triệu đồng:

Phiên bảnGiá iPhone gập tại CellphoneS
iPhone Duo 256GB64.990.000đ
iPhone Duo 512GB71.490.000đ
iPhone Duo 1TB84.490.000đ
iPhone Duo 2TB103.990.000đ

 

Nguồn: Sforum

iPhone Duo 1TB có đáng mua sau 2 tuần mở bán?

iPhone Duo 1TB mang đến trải nghiệm mới với thiết kế gập và màn hình lớn. Tuy nhiên, vì là thế hệ iPhone gập đầu tiên, người mua nên cân nhắc các ưu và nhược điểm sau:


Nguồn: Sforum

  • Thiết kế gập: Màn hình ngoài 5,4 inch, màn hình trong 7,6 inch hỗ trợ làm việc và giải trí. Tuy nhiên, trọng lượng 254g và độ dày 11,3mm khi gập có thể gây mỏi tay khi cầm lâu.
  • Hiệu năng: Chip A20 Pro, CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và tản nhiệt buồng hơi đáp ứng tốt tác vụ nặng, chơi game và sáng tạo nội dung.
  • Camera: Camera kép 48MP hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision, nhưng thiếu camera tele và camera ẩn dưới màn hình chưa phù hợp để selfie chất lượng cao.
  • Dung lượng 1TB: Phù hợp với người thường xuyên quay video, lưu ảnh và dữ liệu công việc. Nếu có thói quen sao lưu lên máy tính hoặc đám mây, bản 512GB vẫn đủ dùng và tiết kiệm 13 triệu đồng.

Mua iPhone Duo 1TB chính hãng tại CellphoneS

Nếu đang quan tâm đến iPhone Duo 1TB, bạn có thể tham khảo và đặt mua sản phẩm chính hãng tại CellphoneS. Từ tháng 11/2026, CellphoneS tiếp tục nhận đặt cọc và dự kiến bắt đầu trả hàng từ tháng 12/2026, tùy theo số lượng máy và lịch giao hàng của từng đợt.

Khi mua iPhone Duo 1TB tại CellphoneS, khách hàng có thể tham khảo trợ giá thu cũ lên đời đến 5 triệu đồng hoặc giảm đến 3 triệu đồng khi thanh toán qua đối tác liên kết, cùng chương trình trả góp 0% theo điều kiện áp dụng. 

Nếu thường xuyên sử dụng màn hình gập và lưu trữ nhiều dữ liệu, iPhone Duo 1TB có thể đáp ứng tốt nhu cầu lâu dài. Ngược lại, người dùng phổ thông nên cân nhắc bản 512GB để tiết kiệm chi phí mà vẫn có không gian lưu trữ rộng. 

Nguồn: CellphoneS

 

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