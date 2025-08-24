Đi hái nấm, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương khô trên núi

Đời sống 24/08/2025 06:00

Trong khi đi hái nấm, ba thanh niên ở Gia Lai phát hiện một bộ xương người đã phân hủy trong rừng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 23/8, Công an xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nhân thân của bộ xương khô trên núi.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, 3 người dân tại thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai đi hái nấm trên núi thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai bất ngờ phát hiện chiếc áo khoác màu trắng cùng dây thắt lưng đang quấn trên cành cây.

Người dân lại gần hốt hoảng phát hiện dưới gốc cây có bộ xương, nghi là hài cốt người nên trình báo cơ quan chức năng.

Đi hái nấm, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương khô trên núi - Ảnh 1

Nghi bộ xương này là hài cốt người, nhóm thanh niên đã trình báo cơ quan chức năng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được thông tin, Công an xã Chư A Thai đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, nhân thân nên đã thu mẫu xương, quần áo để phục vụ điều tra và nhận dạng.

Cùng ngày, chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng nạn nhân tại nghĩa trang xã Chư A Thai.

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 (Kajiki) được đánh giá không kém bão số 3 (Yagi) năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (Doksuri) năm 2017 đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Bình (cũ).

Xem thêm
Từ khóa:   xương khô trên núi tin moi xương người

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 25/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Uống trà xanh kiểu này rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 25/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Quả mãng cầu ta, “siêu trái cây” đang vào mùa ở Việt Nam lại cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Đi hái nấm, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương khô trên núi

Đi hái nấm, người dân hốt hoảng phát hiện bộ xương khô trên núi

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 24/8/2025, 3 con giáp TÀI LỘC rộng mở, bứt phá công danh, bỏ túi đầy vàng, may mắn hội tụ, tiền đẻ ra tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 24/8/2025, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Các lỗi thường gặp khiến chàng "tụt mood"

Các lỗi thường gặp khiến chàng "tụt mood"

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Hành trình diễn viên "đanh đá nhất Việt Nam" thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ diện mạo

Hành trình diễn viên "đanh đá nhất Việt Nam" thẩm mỹ, thay đổi toàn bộ diện mạo

Hậu trường 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành Đại Gia, vận trình Phát Đạt, tình duyên đôi lứa bền chặt, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 24/8/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận thành Đại Gia, vận trình Phát Đạt, tình duyên đôi lứa bền chặt, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Hai người đàn ông bị điện giật treo lơ lửng trên cột, 1 người tử vong thương tâm

Cảnh báo bão số 5 tiến gần: Mưa cực đại 600mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao chưa từng có

Cảnh báo bão số 5 tiến gần: Mưa cực đại 600mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao chưa từng có

TIN MỚI: Bão số 5 mạnh cấp 10, giật cấp 12, cách đặc khu Hoàng Sa 220km

TIN MỚI: Bão số 5 mạnh cấp 10, giật cấp 12, cách đặc khu Hoàng Sa 220km

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Mức độ nguy hiểm của bão số 5 được so sánh với bão Yagi: Gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh

Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Tin khẩn: Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do bão số 5, miền Trung mưa lớn trên 700mm

Hai bé trai 9 tuổi bị sóng cuốn ở biển: Một em tử vong, một mất tích

Hai bé trai 9 tuổi bị sóng cuốn ở biển: Một em tử vong, một mất tích