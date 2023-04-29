Hy hữu: Người đàn ông ở Bình Phước nuốt phải hàm răng giả khi uống thuốc

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước thông tin về tình trạng sức khỏe của một nam bệnh nhân nuốt hàm răng.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào chiều 28/4, bệnh nhân B.T.T (56 tuổi, trú tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã được Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước cấp cứu thành công, lấy dị vật răng giả do không may nuốt vào trong quá trình uống thuốc. Bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng nguy cấp, đau tức cổ họng, ói liên tục, chảy nước dãi và đau tức ngực. Theo trình bày của người nhà bệnh nhân, trước đó, trong quá trình uống thuốc, ông T bất ngờ nuốt phải hàm răng giả. Theo nhận định của bác sỹ, bệnh nhân đã vướng phải dị vật ở họng. Vì vậy, các bác sỹ của chỉ định tiến hành nội soi gây mê cấp cứu lấy dị vật.

Các y bác sĩ tiến hành nội soi, gắp răng giả trong họng bệnh nhân - Ảnh: Báo Thanh Niên Bác sĩ K’Liêu cho biết, vị trí dị vật nằm ngang nên rất khó thao tác, nhất là đoạn 1/3 trên thực quản vì dễ gây biến chứng, làm tổn thương các phần khác của thực quản. Tuy nhiên, sau khi thực hiện một số thao tác, ca nội soi diễn ra thành công (sau khoảng 20 phút). Dị vật được lấy ra là răng giả có kích thước khoảng 2x4cm. Do cấu tạo của hàm răng giả có nhiều mấu nên bám rất chặt vào thực quản, khiến quá trình nội soi gặp nhiều khó khăn so với các dị vật thông thường khác. Sau khi lấy thành công dị vật, tình trạng bệnh nhân ổn định, không chảy máu thực quản, không phát hiện biến chứng và được xuất viện ngay sau đó.

Dị vật hàm răng giả sau khi được lấy thành công ra ngoài - Ảnh: Báo Người Lao Động Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước khuyến cáo khi nuốt răng giả, thông thường móc cài của răng giả sẽ bị kẹt tại vùng hẹp của thực quản nằm gần ngực, nơi có nhiều mạch máu lớn. Bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào nếu móc sắt này chọc trúng mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt. Ngoài ra, nếu bệnh nhân nhập viện trễ, móc sắt có thể gây tổn thương, nhiễm trùng vùng giữa ngực, có thể tử vong do sốc nhiễm trùng nặng nề. Do đó, nếu không may nuốt phải các dị vật, cần đến ngay các cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời, không nên tự ý áp dụng các "mẹo" dân gian như uống nước, nuốt cơm hay cố móc họng để dị vật trôi xuống dưới sẽ gây ra khó khăn hơn trong việc điều trị.

Sức khỏe hiện tại của bé trai bị bỏng 90% trong vụ phóng hỏa nhầm ở Đồng Nai Vào ngày 28/4, các bác sĩ đã lấy phần da ở cả hai bên đùi của người cha để ghép lên cơ thể bị bỏng của con trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hy-huu-nguoi-an-ong-o-binh-phuoc-nuot-phai-ham-rang-gia-khi-uong-thuoc-577368.html