Hy hữu: Mua bán ma túy, đâm chết người ngước ngoài vì nói tiếng Anh mà không hiểu

Đời sống 13/11/2017 17:39

Bị nghi ngờ bán ma túy giả, Huy ra sức giải thích bằng tiếng Anh cho một du khách nước ngoài. Tuy nhiên, người này không hiểu những gì Huy nói. Điên tiết, y đã ra tay giết hại ‘khách hàng’.

Hôm nay (13/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trịnh Quốc Hưng (20 tuổi, trú tại quận 1, TP.HCM) về hành vi “Giết người”, theo Người Lao Động.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 21/6/2014, Hưng và các du khách tên Pendleton, David (đều mang quốc tịch Mỹ) xảy ra cãi vã trong một con hẻm trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM).

Cụ thể, anh Pendleton đã yêu cầu Hưng trả tiền lại vì cho rằng y đã bán ma túy giả. Vì Pendleton nói tiếng Anh, Hưng không hiểu nên nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc cự cãi, Hưng đã dùng cây sắt đâm vào lưng Pendleton khiến anh này tử vong.

Hy hữu: Mua bán ma túy, đâm chết người ngước ngoài vì nói tiếng Anh mà không hiểu - Ảnh 1
Trịnh Quốc Hưng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Sau khi đâm nạn nhân tử vong, Hưng phi tang hung khí gây án rồi bỏ chạy và đến cơ quan công an đầu thú hai tuần sau đó.

Về phía gia đình nạn nhân Pendleton, người cha đã ủy quyền cho một công ty làm đơn xin hỏa táng con trai, sau đó mang tro về nước. Gia đình không có bất cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào.

Được biết, cách đây 6 năm, Hưng đã được đưa vào trường giáo dưỡng vì có hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi trở về, Hưng nghiện ma túy và được đưa đi cai nghiện vào năm 2015. Tháng 2/2017, Hưng được ra trại sau khi đã cắt cơn nghiện.

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Từ khóa:   giết người buôn bán ma túy

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