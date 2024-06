Lợi dụng trời tối vắng vẻ, 2 thanh niên đã dùng dao cứa cổ hòng cướp tài sản của tài xế. Sau khi gây án bất thành cả 2 đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Rạng sáng 21/6, theo thông tin từ người dân, một người đàn ông làm nghề lái xe ôm công nghệ đã bị 2 đối tượng cứa cổ hòng cướp tài sản. May mắn lái xe ôm công nghệ kịp vùng bỏ chạy hô hoán nên chỉ bị thương. Còn hai đối tượng đã chạy trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Đ. (31 tuổi, trú tại tỉnh Hà Nam) là tài xế xe ôm công nghệ, điều khiển xe máy chở 2 thanh niên đi từ Hà Nội về TX.Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên).

Đến địa phận thôn Phúc Bố (xã Ngọc Lâm, TX.Mỹ Hào), lợi dụng thời điểm đường vắng người qua lại, 2 thanh niên đã dùng dao (loại dao gọt hoa quả) mang sẵn cứa vào cổ anh Đ. làm nạn nhân bị thương với mục đích cướp tài sản. Anh Đ. đã giằng co, thoát ra được và hô hoán để nhờ người dân đến hỗ trợ.

Hai hung thủ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thanh Niên)

Cướp tài sản không thành, 2 đối tượng bỏ chạy. Lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân đã giữ được một đối tượng là Lê Huỳnh Đ., đồng thời thu giữ con dao gây án. Anh Đ. được người dân đưa đi cấp cứu. Vết thương trên cổ anh Đ. dài khoảng 13 cm, do được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được tin báo, sau khi báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xin ý kiến chỉ đạo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an TX.Mỹ Hào, Viện KSND tỉnh Hưng Yên và Viện KSND TX.Mỹ Hào tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập hợp tài liệu, vật chứng có liên quan; đồng thời, khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng còn lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9 giờ ngày 21.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Đỗ Việt A., đối tượng đã cùng với Lê Huỳnh Đ. thực hiện vụ cướp tài sản của anh Đ.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Đ. và Việt A. khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên bàn bạc, thực hiện việc cướp tài sản của anh Đ. Trong đó, Huỳnh Đ. trực tiếp dùng dao cứa vào cổ anh Đ. khiến nạn nhân bị thương.

