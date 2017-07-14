'Hot girl' Bella đã được tìm thấy và chấp nhận làm điều không ai ngờ tới

Đời sống 14/07/2017 11:20

Ngày 12/7, sau khi được đón vào TP.HCM, Bella đã ôm con rời khỏi căn nhà mà chị Hương Linh đã chuẩn bị. Sáng nay, trang cá nhân của chị Linh thông báo đã tìm thấy Bella.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của chị Nguyễn Hương Linh đăng tải dòng chia sẻ: “Ơn trời nàng đây rồi. Bella đã chịu cho Beo con đi khám sức khỏe rồi”.

'Hot girl' Bella đã được tìm thấy và chấp nhận làm điều không ai ngờ tới - Ảnh 1
Chị Hương Linh thông báo đã tìm thấy và đưa mẹ con Bella đi khám sức khỏe - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, sau hai ngày tìm kiếm, chị Linh đã tìm được Bella trở về và đưa hai mẹ con cô đi khám sức khỏe.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, chị Linh cho biết dự định gần nhất của chị là tìm thấy Bella, sắp xếp cho hai mẹ con cô đi khám bệnh tổng quát ở bệnh viện. Đồng thời, chị cũng sẽ đưa Bella đi khám sức khỏe tâm thần, nhờ các chuyên viên y tế hỗ trợ Bella trong việc cấy que tránh thai vào người.

'Hot girl' Bella đã được tìm thấy và chấp nhận làm điều không ai ngờ tới - Ảnh 2
Bella bỏ đi ngay khi vừa vào đến đất Sài thành - Ảnh: Facebook

Nói về quyết định đưa hai mẹ con Bella vào Sài Gòn, chị Linh khẳng định: “Linh không hề muốn giúp Bella, Linh chỉ muốn giúp đứa nhỏ”. Mặc dù Bella là một người không bình thường, nhưng cô ta vô cùng tinh quái.

Chị Linh chia sẻ: “Linh muốn nhận nuôi đứa nhỏ, bắt buộc phải kèm theo Bella. Đấy là lý do vì sao Linh đưa vào Sài Gòn, thật sự Linh không còn cách nào khác”. Dù trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, “ném đá” việc chị Linh đưa Bella vào Sài Gòn nhưng điều đó vẫn không khiến chị hối hận vì những gì mình đã làm. Bởi lẽ, chị đang cố gắng cứu vớt một sinh mệnh bé nhỏ, vô tội. Thử hỏi, trong những người hô hào “ném đá” kia, có mấy ai làm được như chị.

Nếu với người bình thường, chỉ cần có một ngôi nhà để mẹ con dung thân, hằng ngày được chu cấp đầy đủ là họ đã thấy mãn nguyện thì với Bella, như vậy vẫn chưa đủ. Cô muốn mình phải được sống trong một khu chung cư sang trọng, đi lại phải bằng taxi chứ không chịu ngồi những phương tiện khác. Chính vì chị Linh không đáp ứng được những điều kiện này nên Bella đã ôm con bỏ đi ngay khi vừa nhìn thấy căn nhà.

Sau lần bỏ đi vào ngày 12/7, tối hôm đó người ta nhìn thấy hai mẹ con Bella xuất hiện ở bệnh viện Thống Nhất. Trưa ngày 13/7, Bella xuất hiện ở đường Hồ Thị Kỷ để mua cơm trưa và đến sáng hôm nay, chị Linh đã tìm thấy hai mẹ con Bella và đưa đi khám sức khỏe.

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