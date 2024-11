Sau khoảng 40 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Sau khoảng 40 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cách đây vài ngày, trên địa bàn Hà Nội cũng xảy ra vụ cháy nhà xưởng lớn khiến lực lượng chức năng phải mất gần 4 tiếng đồng hồ để dập tắt vụ hỏa hoạn. Cụ thể theo thông tin trên báo Dân Trí, vụ cháy xảy ra vào lúc 22h26 ngày 18/11 tại kho, xưởng tại ngõ 115 Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo cảnh sát, khu vực cháy là kho, xưởng thuộc Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Đường Sắt có diện tích khoảng 800m2, nhà cao 1 tầng kết cấu bằng tường gạch mái lợp tôn. Do bên trong có nhiều đồ nhựa, đồ chơi như nhà bóng, bóng nhựa... nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Công an quận Hoàng Mai điều 4 xe chữa cháy, Công an quận Hai Bà Trưng điều 2 xe chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều 5 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, vật dụng bị cháy chủ yếu là đồ chơi trẻ em. Đến 1h ngày 19/11 đám cháy cơ bản được dập tắt