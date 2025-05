Tối 9/5, ở khu vực Hòa Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, kèm theo hàng nghìn cú sét đánh được ghi nhận.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và tối 9/5 ở khu vực Hòa Bình, các tỉnh Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 16h đến 20h ngày 9/5 có nơi trên 70mm như Thanh Mai (Nghệ An) 91mm, Tây Sơn (Hà Tĩnh) 85mm, Đắk Blà (Kon Tum) 73mm, La Hiao (Gia Lai) 93mm, Đắk Gằn (Đắk Nông) 81mm,…

Dữ liệu từ Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) cho thấy trong cơn mưa dông chiều tối 9/5, hàng chục nghìn cú sét đánh xuống Việt Nam và khu vực lân cận được ghi nhận.

Từ 19h30 tới 23h, ghi nhận hơn 42.000 cú sét đánh xuống đất và sét đánh trong mây, trong đó có hơn 15.000 cú sét đánh xuống đất, còn lại sét đánh trong mây.

Bản đồ phân bố mật độ sét trong khoảng thời gian trên cho thấy sét đánh tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình và một phần ở trên khu vực Lào, Campuchia, Thái Lan.

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, từ ngày 10/5 đến sáng ngày 11/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biển từ 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80 mm/3h).

Ngoài ra, chiều và đêm 10/5, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Từ ngày 11/5, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc

Hiện trường ngổn ngang vụ ô tô tông liên hoàn loạt xe máy ở Hà Nội, 2 người nhập viện cấp cứu Khoảng 21h5 phút tối 9/5, trước cửa số nhà 896 Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 1 ô tô và 6 xe máy, khiến 2 người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoa-binh-va-bac-trung-bo-mua-lon-kem-theo-hon-42000-cu-set-anh-729917.html