Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 10 Công Ty Thực Phẩm Uy Tín lần thứ 3 liên tiếp

Việc công nhận dựa trên năm tiêu chí chính: sản phẩm đa dạng và quen thuộc, mạng lưới phân phối rộng khắp, công ty có tên tuổi và doanh nghiệp có uy tín được công chúng đón nhận, giá cả phải chăng, chất lượng sản phẩm cao và an toàn.

Các Doanh Nghiệp nhận giải thưởng Top 10 Công ty Uy Tín Ngành Thực Phẩm- Đồ Uống - Bán Lẻ - Bao Bì năm 2023



Herbalife chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009. Tại Việt Nam, Herbalife hiện cung cấp 9 nhóm sản phẩm bao gồm: Nhóm hỗ trợ kiểm soát cân nặng, Nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch, Nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, Nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp, Nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực, Nhóm vận động và tăng cường sự tỉnh táo, Nhóm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, Nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da, và Nhóm hỗ trợ giúp ngủ ngon và thư giãn.

Theo Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng và các bên có liên quan luôn dành sự tin tưởng và ủng hộ cho Herbalife, nhờ vậy Công ty chúng tôi vinh dự được hiện diện trong bảng xếp hạng Top 10 Công Ty Thực Phẩm Uy Tín lần thứ ba liên tiếp. Là một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, chúng tôi luôn cam kết phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao dựa trên nền tảng khoa học vững chắc, và cùng với các Thành Viên Độc Lập Herbalife giúp nhiều người khỏe mạnh hơn và sống cuộc sống tốt nhất của mình”.

Bằng khen cho Công Ty Herbalife Việt Nam- top 10 Công ty Thực Phẩm uy tin 2023

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.