Nghi chồng ngoại tình, vợ cùng chị em gái xông vào nhà khóa trái cửa, đánh đập, cắt tóc tình địch vô cùng dã man.

Chiều nay, ông Hoàng Văn Tùng - Trưởng Công an xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận địa phương đang phối hợp với Công an huyện điều tra, làm rõ vụ việc 3 chị em ruột có hành vi đánh đập, cắt tóc một phụ nữ khác.

Theo Người Đưa Tin, 3 đối tượng gồm Trương Thị Thơm (32 tuổi), Trương Thị Thảo (37 tuổi), cùng trú tại thôn 4, xã Phương Điền, huyện Hương Khê và Trương Thị Hạnh (27 tuổi), trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình).

Ông Tùng cho biết, vào khoảng 20 giờ 30 tối 26/10, chị Nguyễn Thị H., trú tại xã Phương Điền đang cùng con ngủ trong phòng thì bất ngờ chị Thơm, Thảo và Hạnh xông vào, khóa trái cửa. Tiếp đến 3 người phụ nữ cùng đánh hội đồng, xé quần áo, dùng kéo cắt tóc chị H. và đập phá đồ đạc ở trong nhà.

Lúc này bố chị H. cũng có ở nhà. Ông hô hoán người dân can ngăn, giúp đỡ nhưng nhóm phụ nữ nhất định không mở cửa. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt, chị H. mới được giải thoát và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, chị Trương Thị Thơm khai nhận do nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với chị H. nên mới gọi người nhà đi đánh ghen.

Hiện sự việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.