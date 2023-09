Những người này gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi), ngụ quận 6, TP.HCM; Lại Văn Trung (35 tuổi), ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi), cùng ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Trong đó, Trang là con gái ruột của ông Ri, đóng vai trò chủ mưu vụ việc.

Liên quan vụ việc ông Trần Văn Ri (74 tuổi), giám đốc một công ty chế biến thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) và bà Võ Thị Chiến (42 tuổi) bị một nhóm người chặn đầu xe, đâm bị thương bà Chiến, phóng hỏa đốt xe khiến ông Ri bỏng nặng và qua đời, cơ quan điều tra mới đây cho biết đã bắt được 6 nghi can.

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan công an xác định xuất phát từ ghen tuông và mâu thuẫn gia đình.

Đánh ghen hộ mẹ, không ngờ khiến cha tử vong

Theo Dân Việt, Trang bất bình với việc ông Ri có tình cảm, giao quyền quản lý và sử dụng tài sản cho bà Chiến nên giữa hai cha con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Trang đã nảy sinh ý định thuê giang hồ dằn mặt người phụ nữ này.

Trang tìm cách tiếp cận Lại Văn Trung, tài xế riêng của cha mình, để mua chuộc. Trung đồng ý giúp Trang, thuê một nhóm giang hồ thực hiện theo kế hoạch Trang đưa ra, đồng thời tiết lộ đường đi nước bước của bà Chiến cho Trang biết.

Tiếp đó, Trung liên lạc với The và Toàn - hai đối tượng có nhiều "thành tích" bất hảo mà Trung biết - để ra giá, yêu cầu nhóm của The, Toàn "xử" bà Chiến. Trang - Trung khai rằng, lúc đầu chỉ yêu cầu The, Toàn "xử lý" bà Chiến kín kẽ, đảm bảo sao cho không bị pháp luật xử lý.

Cuối cùng, các đối tượng thống nhất sau khi "xử" bà Chiến, sẽ tạo hiện trường giả giống như một vụ cướp tài sản nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra sau này.

Theo kế hoạch, The và Toàn rủ thêm Huy cùng ra tay. Huy bàn bạc với Lộc về "hợp đồng" giết bà Chiến với giá 80 - 100 triệu đồng, Lộc nhận lời và cho biết sẽ trực tiếp ra tay.

Tối ngày 4/10, Huy, Lộc, The và Toàn đến địa điểm, được tài xế Trung thông báo trước đó, chờ sẵn. Khi xe ô tô của ông Ri vừa tới, nhóm chạy lên phía trước, áp sát và yêu cầu dừng xe.

Trung giả vờ như bị cướp tấn công nên quay đầu xe bỏ chạy. The, Toàn và Huy chặn đầu và buộc Trung dừng xe. Huy lao tới mở cửa xe uy hiếp Trung, còn Lộc mở cửa sau, dùng dao đâm nhiều nhát vào phần bụng và đùi của bà Chiến.

Tiếp đó, Huy đổ xăng vào xe rồi châm lửa đốt khiến ông Ri bị bỏng nặng, còn Trung cũng bị bỏng nhẹ do xăng bắn vào người. Song, nhóm đối tượng không kịp lấy túi xách chứa tiền của bà Chiến để tạo hiện trường giả cướp tài sản như trong kế hoạch.

Gây án xong, Lộc và Huy lên xe máy bỏ chạy về Bến Tre lẩn trốn cho đến khi bị bắt.