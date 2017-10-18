Rúng động: Con gái đánh ghen hộ mẹ, câu kết với tài xế thuê giang hồ đốt xe khiến cha ruột tử vong

Đời sống 18/10/2017 16:05

Liên quan vụ việc con gái ruột thuê người chặn đầu xe, đâm bị thương 'bồ nhí' của cha và phóng hỏa đốt xe khiến cha ruột bỏng nặng và qua đời, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân do ghen tuông, mâu thuẫn gia đình.

Liên quan vụ việc ông Trần Văn Ri (74 tuổi), giám đốc một công ty chế biến thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) và bà Võ Thị Chiến (42 tuổi) bị một nhóm người chặn đầu xe, đâm bị thương bà Chiến, phóng hỏa đốt xe khiến ông Ri bỏng nặng và qua đời, cơ quan điều tra mới đây cho biết đã bắt được 6 nghi can.

Những người này gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi), ngụ quận 6, TP.HCM; Lại Văn Trung (35 tuổi), ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi), cùng ngụ TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Trong đó, Trang là con gái ruột của ông Ri, đóng vai trò chủ mưu vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan công an xác định xuất phát từ ghen tuông và mâu thuẫn gia đình.

Rúng động: Con gái đánh ghen hộ mẹ, câu kết với tài xế thuê giang hồ đốt xe khiến cha ruột tử vong - Ảnh 1
Sáu nghi can trong vụ đốt xe gây chết người ở Hậu Giang - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Đánh ghen hộ mẹ, không ngờ khiến cha tử vong

Theo Dân Việt, Trang bất bình với việc ông Ri có tình cảm, giao quyền quản lý và sử dụng tài sản cho bà Chiến nên giữa hai cha con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Trang đã nảy sinh ý định thuê giang hồ dằn mặt người phụ nữ này.

Trang tìm cách tiếp cận Lại Văn Trung, tài xế riêng của cha mình, để mua chuộc. Trung đồng ý giúp Trang, thuê một nhóm giang hồ thực hiện theo kế hoạch Trang đưa ra, đồng thời tiết lộ đường đi nước bước của bà Chiến cho Trang biết.

Tiếp đó, Trung liên lạc với The và Toàn - hai đối tượng có nhiều "thành tích" bất hảo mà Trung biết - để ra giá, yêu cầu nhóm của The, Toàn "xử" bà Chiến. Trang - Trung khai rằng, lúc đầu chỉ yêu cầu The, Toàn "xử lý" bà Chiến kín kẽ, đảm bảo sao cho không bị pháp luật xử lý.

Cuối cùng, các đối tượng thống nhất sau khi "xử" bà Chiến, sẽ tạo hiện trường giả giống như một vụ cướp tài sản nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra sau này. 

Theo kế hoạch, The và Toàn rủ thêm Huy cùng ra tay. Huy bàn bạc với Lộc về "hợp đồng" giết bà Chiến với giá 80 - 100 triệu đồng, Lộc nhận lời và cho biết sẽ trực tiếp ra tay.

Rúng động: Con gái đánh ghen hộ mẹ, câu kết với tài xế thuê giang hồ đốt xe khiến cha ruột tử vong - Ảnh 2
Chiếc xe bị cháy rụi cùng 3 nạn nhân bị thương nặng - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Tối ngày 4/10, Huy, Lộc, The và Toàn đến địa điểm, được tài xế Trung thông báo trước đó, chờ sẵn. Khi xe ô tô của ông Ri vừa tới, nhóm chạy lên phía trước, áp sát và yêu cầu dừng xe. 

Trung giả vờ như bị cướp tấn công nên quay đầu xe bỏ chạy. The, Toàn và Huy chặn đầu và buộc Trung dừng xe. Huy lao tới mở cửa xe uy hiếp Trung, còn Lộc mở cửa sau, dùng dao đâm nhiều nhát vào phần bụng và đùi của bà Chiến.

Tiếp đó, Huy đổ xăng vào xe rồi châm lửa đốt khiến ông Ri bị bỏng nặng, còn Trung cũng bị bỏng nhẹ do xăng bắn vào người. Song, nhóm đối tượng không kịp lấy túi xách chứa tiền của bà Chiến để tạo hiện trường giả cướp tài sản như trong kế hoạch.

Gây án xong, Lộc và Huy lên xe máy bỏ chạy về Bến Tre lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Như thông tin đã đăng, tối 4/10 vừa qua, ông Trần Văn Ri (74 tuổi, giám đốc) và bà Võ Thị Chiến (42 tuổi, phó giám đốc) được Lại Văn Trung (35 tuổi) lái xe chở xuống nhà máy ở Kiên Giang.

Khi ô tô đi ngang khu vực xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã bị một nhóm người chặn đầu xe, xịt hơi cay khống chế, đâm bà Chiến bị thương rồi phóng hỏa đốt xe.

Ba nạn nhân được người dân cứu trước khi xe cháy rụi. Ông Ri bị bỏng 71%, Trung bị bỏng 15%, bà Chiến bị thương nhiều chỗ trên cơ thể.

Sau một tuần điều trị tại TP.HCM, ông Ri đã tử vong. Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can với tội danh Giết người và Hủy hoại tài sản.

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