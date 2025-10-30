Hà Tĩnh: Cháy tại chung cư 15 tầng, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 30/10/2025 09:46

Nhiều người dân sống tại chung cư Winhouse Hàm Nghi (Hà Tĩnh) hoảng hốt, tháo chạy ra khỏi căn hộ khi đám cháy bất ngờ bùng phát vào rạng sáng.

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 5h30 ngày 30/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 12A chung cư Winhouse Hàm Nghi (đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo các nhân chứng, thời điểm trên, chuông báo cháy vang lên liên hồi, khói bốc ra từ một căn hộ ở tầng 12A. Nhiều người vội vàng hô hoán, gõ cửa từng nhà để báo tin và hướng dẫn nhau thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ.

Hà Tĩnh: Cháy tại chung cư 15 tầng, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 1
Lửa kèm khói phát ra từ một căn hộ tại tầng 12A của chung cư. Ảnh: Báo Dân Trí. 

"Chúng tôi nghe chuông báo cháy khi đang ngủ, mở cửa ra thấy mọi người hoảng hốt chạy. Nghe mọi người truyền tai nhau cháy ở tầng 12A nên tôi liền gọi vợ con chạy ngay xuống dưới", một cư dân kể lại.

Theo thông tin VNExpress, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động ba xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phun nước dập lửa và hướng dẫn người dân sơ tán. Một xe cứu thương túc trực bên dưới để hỗ trợ.

Khoảng hơn 7h, đám cháy được khống chế, song nhiều vật dụng trong căn hộ bị thiêu rụi.

Hà Tĩnh: Cháy tại chung cư 15 tầng, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 2
Khi vụ cháy xảy ra, người dân tháo chạy xuống tầng trệt. Ảnh: VNExpress. 

Một số cư dân nhận định vụ cháy có thể do chập thiết bị sạc điện thoại dẫn đến phát nổ. Nguyên nhân chính thức đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chung cư Winhouse Hàm Nghi cao 15 tầng, gồm 117 căn hộ, nằm ở vị trí trung tâm phường Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh cũ).

