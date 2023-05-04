Hà Nội: Xưởng gỗ bị lửa lớn thiêu rụi, cháy lan sang 2 ngôi nhà bên cạnh

Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa, rất may không có thiệt hại về người.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang điều tra vụ hoả hoạn đã xảy ra tại xưởng gỗ số nhà 28, ngõ 975, đường Tam Trinh (thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày cùng ngày, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa xuất phát từ xưởng gỗ rồi nhanh chóng lan sang hai ngôi nhà 2 tầng bên cạnh (số nhà 26 và 24 ngõ 975 Tam Trinh). Sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Cột khói cao nghi ngút từ hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Theo Báo Kinh tế & Đô thị, ngay khi nhận tin báo cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã triển khai lực lượng, cùng 3 máy bơm đến hiện trường dập lửa.

Ít phút sau, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã điều ba xe cứu hỏa đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khống chế đám cháy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau nỗ lực chữa cháy, khoảng 20 phút đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Qua điều tra bước đầu xác định, vụ cháy không có thương vong về người, tuy nhiên, khu vực xưởng gỗ đã bị thiêu rụi, hai nhà bên cạnh bị lửa làm hư hại nhẹ.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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