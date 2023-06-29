Khi bị nhắc nhở vì nuôi nhiều chó nhưng lại để mất vệ sinh ngõ xóm, bà Tiền liền dùng cán chổi đánh hàng xóm phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 29/6, TAND huyện Thanh Oai (Hà Nội) xử sơ thẩm, phạt bà Nguyễn Thị Tiền (SN 1977, ở Thanh Oai) án 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Theo hồ sơ vụ án, gia đình bị cáo nuôi chó làm "mất vệ sinh" ngõ đi chung. Sáng 8/2, Tiền đang dùng chổi quét ngõ trước cổng thì bị hàng xóm là bà T. nhắc nhở việc này dẫn tới hai bên cãi vã. Người phụ nữ bị đánh khi nhắc hàng xóm nuôi chó phải giữ vệ sinh - Ảnh: Báo Dân Việt Bị cáo sau đó dùng cán chổi inox vụt nhiều phát vào vùng đầu, mặt khiến bà T. bị thương, ngã ra đường. Chồng nạn nhân lúc đó ở trong nhà chạy ra, lấy chổi vụt lại bị cáo Tiền rồi đưa vợ đi cấp cứu.

Giám định thể hiện bà T. bị tổn hại 10% sức khỏe. Hơn 2 tháng sau, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Thị Tiền, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Dẫn thông tin từ VTC News, tại phiên toà, bị cáo phủ nhận việc gây thương tích cho nạn nhân. Đại diện Viện Kiểm sát thẩm vấn việc bị cáo có bị ép cung hay không và chính nữ kiểm sát viên lấy lời khai của Tiền đều thể hiện bà này tự nguyện khai "gây thương tích" cho nạn nhân.

Bà T. khai tại tòa: Ngày 8/2 khi quét sân gặp bị cáo Tiền thì có nhắc đến việc bị cáo thả chó mất vệ sinh của ngõ, khiến bà T. phải quét dọn nhiều lần. “Khi đó Tiền chửi bới và dùng cán chổi đánh tôi ngất ra đường. Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy đang được chồng chăm sóc”, bị hại T. cho biết. Giám định thể hiện bà T. bị tổn hại 10% sức khỏe - Ảnh: VTC News HĐXX nhận định bị cáo Tiền không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải. Xét lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ, HĐXX có đủ cơ sở để khẳng định: Ngày 8/2 tại Ngõ Giữa 1, thôn Trên, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, bị cáo đã có hành vi dùng cán chổi inox vụt nhiều phát trúng vào vùng đầu, mặt của bị hại khiến người bị hại bị tổn hại 10% sức khỏe. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Cố ý gây thương tích". Cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn chính xác, đúng người, đúng pháp luật. Xét tính chất của vụ án, HĐXX nhận định đây là vụ án nguy hiểm cho xã hội, hành vi của bị cáo xâm hại sức khỏe người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật, do đó cần có bản án nghiêm khắc để răn đe. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tiền mức án 6 tháng tù, đồng thời tuyên bố bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bà T. các khoản chi phí khám chữa bệnh, mua thuốc là 40 triệu đồng.

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