Cô gái bị giật điện thoại ngã xuống đường thì chó nhà bất ngờ xông ra cắn

Đời sống 25/06/2023 21:48

Dù người dân đã hô hoán đuổi theo cướp ngay sau đó nhưng bị kẻ cướp xịt hơi cay rồi bỏ chạy, nạn nhân được chủ chó hỗ trợ tiêm phòng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 25/6, Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Nạn nhân là chị NTH (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Vụ việc xảy ra vào hơn 20 giờ ngày 17/6 và được camera an ninh ghi lại.

Cô gái bị giật điện thoại ngã xuống đường thì chó nhà bất ngờ xông ra cắn - Ảnh 1
Hiện trường được camera ghi lại: Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Thời điểm trên, chị H chở cháu gái tên T (20 tuổi) đến tiệm tạp hóa trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A để mua đồ.

Khi dừng xe trước tiệm tạp hóa, hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy áp sát, cướp giật điện thoại trên tay chị T rồi tẩu thoát. Bị giật mạnh, cô gái bất ngờ ngã đập đầu xuống đường.

Dẫn tin từ báo Dân Việt, nghe tiếng động, con chó của tiệm tạp hóa hoảng sợ lao ra cắn đại, trúng người chị T, kẻ cướp giật rồ ga bỏ chạy. Trong khi đó, người dân tại khu vực nơi xảy ra vụ giật điện thoại cho hay, khi nghe tiếng hô hoán của nạn nhân, họ chạy ra định truy đuổi nhưng kẻ cướp xịt hơi cay khiến nhiều người cay mắt không thể đuổi theo.

Cô gái bị giật điện thoại ngã xuống đường thì chó nhà bất ngờ xông ra cắn - Ảnh 2

Vết chó cắn trên người nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Việt

Riêng chủ tiệm tạp hóa cũng đã hỗ trợ một số tiền để chị T đi tiêm ngừa, uống thuốc do bị con chó vô tình cắn trúng. Nạn nhân cùng người nhà đã trình báo công an và cho biết chiếc điện thoại bị giật lấy mất mua hơn 5 triệu đồng.

Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã trích xuất dữ liệu camera để truy xét, làm rõ vụ giật điện thoại này.

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