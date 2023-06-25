Do tránh 1 xe đi ngược chiều, xe khách chở đội bóng đá Quảng Nam mất lái rồi đâm xuống rãnh thoát nước bên đường, lật nghiêng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 25/6, lãnh đạo UBND xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cho biết lực lượng chức năng đang tích cực cứu hộ xe khách bị lật trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, xe khách do tài xế H.N.T. (53 tuổi, trú tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 24 theo hướng từ Kon Tum về Quảng Ngãi.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Khi đến địa phận thôn Vi Ô Lắc, xã Pờ Ê, chiếc xe này tránh một xe đi ngược chiều, sau đó mất lái rồi lao xuống rãnh thoát nước ven đường, lật nghiêng.

Dẫn tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, đây là chiếc xe khách chở đội bóng đá của tỉnh Quảng Nam, trên xe chở 35 người.

Vụ việc khiến 1 người chết, 3 người bị thương nhẹ. Những người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ở Quảng Ngãi. Người tử vong là V.M.H. (21 tuổi, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo lãnh đạo Sở GT-VT Kon Tum, công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Các nhân chứng có mặt ở hiện trường chứng kiến cho rằng nguyên nhân là do mất phanh, sau đó tông vào ta luy.

Cập nhật danh tính 4 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm Vụ tai nạn khiến tài xế Nguyễn Tấn D. và Nguyễn Thành T. (ở TP.HCM) tử vong. Hai người bị thương gồm Nguyễn Đức Anh K. (SN 1997, ở Quảng Ngãi) và Nguyễn Văn T. (SN 1972, ở TP.HCM).

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