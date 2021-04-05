Giải đáp: Hành tây có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Đời sống 05/04/2021 08:43

Hành tây là loại hành củ quen thuộc đối với mọi gia đình, với mùi vị cay nồng đặc trưng. Vậy hành tây có tác dụng gì đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa? 

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Hành tây có vị cay nồng đặc trưng nên thường được chế biến trong nhiều món ăn, vừa trang trí vừa giúp món ăn thơm ngon hơn. Nhiều nghiên cứu cho rằng, ăn hàng tây thường xuyên sẽ giúp cải thiện tâm trạng và duy trì sức khỏe của da, tóc, đồng thời ngăn chặn được nhiều bệnh. Vậy hành tây có tác dụng gì đối với sức khỏe? Cùng tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây bạn nhé!

Hành tây có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hành tây rất giàu chất Organosulfur và các Flavonoid có khả năng ngăn ngừa bệnh tim và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, hành tây cũng có chứa chất Thiosulfate giúp làm loãng máu, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Quercetin có trong hành tây còn có khả năng chống oxy hóa, chống viêm và cải thiện nồng độ Cholesterol, tăng cường sức khỏe tim mạch.

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Hành tây cũng có chứa chất Thiosulfate giúp làm loãng máu, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet 

Chống ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy, ăn hành tây sẽ có thể tiêu diệt các tế bào ung thư ruột kết và ung thư vú. Vì trong hành tây có chứa hàm lượng Quercetin và Anthocyanin khá cao. Đây là hợp chất có thể kích thích các tế bào ung thư tự diệt và kìm hãm sự hình thành cũng như phát triển của tế bào ung thư.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Các chất chống oxy hóa trong hành tây có thể liên kết các chất độc hại trong não và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Các hợp chất của lưu huỳnh cũng có khả năng làm chậm quá trình mất trí nhớ do lão hóa và cải thiện tình trạng đau nửa đầu, chóng mặt.

Tuy nhiên, công dụng của hành tây có thể bị mất đi một phần khi nấu chín. Do đó, bạn nên cố gắng bổ sung hành tây sống để tốt cho sức khỏe hơn.

Duy trì sức khỏe xương khớp

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, ăn hành tây thường xuyên sẽ có thể làm giảm nguy cơ loãng xương do lão hóa. Hành tây còn có thể làm giảm nguy cơ mất xương tự nhiên. Bên cạnh đó, những người thường xuyên ăn hành tây sẽ có khối lượng xương cao hơn 5% so với người bình thường. Tiêu thụ củ hành thường xuyên cũng rất có lợi đối với phụ nữ trên 50 tuổi. Ăn hành tây còn giúp ức chế viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp và hỗ trợ trong việc điều trị bệnh đa khớp.

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Ăn hành tây thường xuyên sẽ có thể làm giảm nguy cơ loãng xương do lão hóa - Ảnh minh họa: Internet 

Kiểm soát lượng đường trong máu

Ăn hành tây được nghiên cứu là có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, điều này rất tốt cho người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Các hợp chất cụ thể được tìm thấy trong hành tây như quercetin và các hợp chất lưu huỳnh có tác dụng hỗ trợ chống lại bệnh đái tháo đường.

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Hành tây có tác dụng gì? - Kiểm soát lượng đường trong máu - Ảnh minh họa: Internet 

Tốt cho tai và mắt

Mặc dù các nghiên cứu còn hạn chế, nhưng nhiều người tin rằng việc nhỏ vài giọt nước ép hành tây vào tai sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Lưu huỳnh có trong hành tây cũng hỗ trợ cải thiện sức khỏe của mắt tốt hơn. Hoạt chất được sinh ra từ lưu huỳnh có hoạt động như một chất chống bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

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Nhỏ vài giọt nước ép hành tây vào tai sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng - Ảnh minh họa: Internet 

Bên cạnh đó, hành tây còn được sử dụng như một loại thuốc nhỏ để chống lại các bệnh nhiễm trùng như viêm bờ mi, viêm giác mạc, viêm tai giữa,… Tuy nhiên, trước khi sử dụng nước ép hành tây thì bạn cần phải làm theo chỉ dẫn của bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Có đặc tính kháng khuẩn

Hành tây có khả năng chống lại những vi khuẩn gây hại tiềm tàng như E.coli, trực khuẩn mủ xanh,...Quercetin chiết xuất từ ​​hành tây được xem là một chất đặc biệt có tác dụng mạnh mẽ trong việc chống lại vi khuẩn.

Giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ
 

Hành tây có chứa chất Prebiotic giúp chống trầm cảm, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ.

Khi các vi khuẩn có lợi tiêu thụ Prebiotic sẽ tăng cường sức khỏe đường ruột và giải phóng các sản phẩm dư thừa trong quá trình trao đổi chất. Điều này có thể tránh các chất dư thừa trong hệ tiêu hóa ảnh hưởng đến não bộ và giấc ngủ.

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Hành tây có chứa chất Prebiotic giúp chống trầm cảm, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet 

Tăng cường sức khỏe da

Hành tây chứa nhiều Vitamin A, E và C giúp tăng cường sức khỏe và bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Cụ thể, công dụng của hành tây trong việc làm đẹp da như sau:

  • Làm sáng da: Hành tây có chứa hàm lượng vitamin C cao có thể hỗ trợ làm sáng da.
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Hành tây chứa nhiều Vitamin A, E và C giúp tăng cường sức khỏe và bảo vệ da - Ảnh minh họa: Internet 
  • Chống lão hóa: Các chất chống oxy hóa có trong củ hành tây giúp chống lại tia UV và ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do gây ra. Hành tây cũng chứa nhiều chất Quercetin giúp da không bị nhăn, luôn căng mịn và mềm mại.
  • Trị mụn: Chất chống viêm và kháng khuẩn có trong hành tây giúp làm dịu da, bảo vệ da khỏi vi khuẩn, trị mụn hiệu quả.
  • Chữa nám, tàn nhang: Nước ép củ hành tây chứa chất Phytonutrients và chất chống oxy hóa có tác dụng loại bỏ nám da và các tạp chất khác có trên da.

Hy vọng qua thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn biết được hành tây có tác dụng gì đối với sức khỏe để có thể cân nhắc bổ sung trong thực đơn hàng ngày.

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