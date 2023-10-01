Giải cứu thành công 2 mẹ con bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với cơ quan chức năng giải cứu thành công 2 mẹ con sau hơn 5 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ qua nhiều người đàn ông và thường xuyên bị đánh đập, bóc lột sức lao động.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 2 mẹ con phụ nữ sau hơn 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn của chị P. (ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tố cáo Hoàng Thị Lên (38 tuổi, ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã có hành vi bán 2 mẹ con chị S. (chị gái của chị P., ngụ huyện Ea Súp) sang Trung Quốc làm vợ.

Theo đó, sau Tết nguyên đán năm 2018, chị S. nói với gia đình đưa con gái 1 tuổi cùng Lên về tỉnh Cao Bằng thăm quê.

Sau nhiều năm mất liên lạc với mẹ con chị S. đến tháng 8/2023, thông qua ứng dụng mạng xã hội, chị S. liên lạc được với em gái của mình.

Theo thông tin từ VietNamNet, mgay sau đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án điều tra. Chỉ sau 2 ngày tiếp nhận đơn tố giác, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 17/9, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã giải cứu thành công được 2 mẹ con chị S. đưa về Đắk Lắk đoàn tụ với gia đình.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập Hoàng Thị Lên tới làm việc. Tại cơ quan Công an, Lên khai nhận, thông qua mạng xã hội Wechat có quen biết với một người phụ nữ tên Cơ hiện đang sinh sống tại Trung Quốc.

Hoàng Thị Lên tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Đầu năm 2018, Cơ liên lạc với Lên và nói có một người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ người Việt Nam và hỏi Lên có quen biết ai thì giới thiệu cho Cơ.

Sau đó, Lên đã dụ dỗ rồi đưa 2 mẹ con chị S. lên xe khách ra tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Lên và Cơ đã đưa nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc rồi bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 4.000 nhân dân tệ.

Tại Trung Quốc, chị S. bị bán làm vợ qua nhiều người đàn ông và thường xuyên hứng chịu đòn roi, bóc lột sức lao động.

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