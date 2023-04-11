Giá xăng dầu hôm nay 11/4: Giá xăng trong nước được dự kiến sẽ tăng mạnh vào chiều nay

Đời sống 11/04/2023 08:50

Do giá dầu thế giới leo thang nên đại diện nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đưa ra dự báo giá xăng trong nước có thể tăng vào kỳ điều chỉnh hôm nay 11/4, chuỗi tăng giá xăng dầu đã chấm dứt?

Giá dầu thế giới

Theo VTC News, giá xăng dầu thế giới ngày 11/4  tuy đã giảm đà tăng song vẫn neo tại mức giá. Hiện dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch mức gần 85 USD/thùng, dầu WTI của Mỹ giao dịch mức 80,6 USD/thùng. Tuần trước, giá  dầu đã tăng hơn 6% sau khi các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) tuyên bố giảm tiếp sản lượng để giữ giá dầu. 

Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương đến ngày 5/4 cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng tăng cao. Cụ thể, giá xăng RON95 giao dịch mức 104,3 USD/thùng, xăng RON92 là 101,89 USD/thùng, dầu diesel là 100,75 USD/thùng. Mức giá này cao hơn bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/3 - 3/4 (xăng RON92 mức 93,822 USD/thùng, xăng RON95 mức 98,294 USD/thùng và dầu diesel là 96,891 USD/thùng).

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Giá xăng dầu dự báo tăng từ 850 - 1.250 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 11/4. (Ảnh:VTC News)

Cũng theo Báo Quốc Tế, Sự leo dốc của giá dầu tuần trước cũng hỗ trợ bởi sự giảm trong dự trữ dầu thô, xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ trong tuần trước đó chứng tỏ nhu cầu đang tăng.

Trên thị trường tài chính toàn cầu, báo cáo lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư này có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá quỹ đạo lãi suất trong ngắn hạn. Nhiều nhà kinh tế tin rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào đầu tháng tới. Các dữ liệu CPI và PPI trong tuần này sẽ tác động không nhỏ đến quyết định có tiếp tục tăng hay ngừng việc tăng lãi suất của Fed.

Giá xăng dầu hôm nay 11/4: Giá xăng trong nước được dự kiến sẽ tăng mạnh vào chiều nay - Ảnh 2
Đồng USD tăng mạnh đẩy giá xăng dầu lao dốc - Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần này, các báo cáo hằng tháng của OPEC, dự kiến công bố vào thứ Năm, và của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), dự kiến vào thứ Sáu, sẽ cập nhật các dự báo về cung và cầu dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11-4 cụ thể như sau:

  • Xăng E5 RON 92 không quá 22.082 đồng/lít.
  • Xăng RON 95 không quá 23.125 đồng/lít.
  • Dầu diesel không quá 19.430 đồng/lít.
  • Dầu hỏa không quá 19.037 đồng/lít.
  • Dầu mazut không quá 14.429 đồng/kg

Theo dự báo của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nếu giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng hiện tại, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh tới có thể tăng mạnh.

Mức tăng phụ thuộc vào diễn biến giá những ngày tới và biến động giá thế giới, tuy nhiên mức tăng được tính toán có thể trên 1.000 đồng/lít, chưa bao gồm quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu và điều chỉnh các loại phí khác.

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