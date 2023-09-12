Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 con dao, 1 sợi dây điện.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 12/9, VKSND tỉnh Bình Dương cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh tạm giam Hồ Văn Trí (SN 1972, quê An Giang) về tội "giết người". Trí là kẻ bạo hành vợ tại nhà trọ ở phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo hồ sơ, lúc 2 giờ 30 ngày 2/9, trong lúc đang nằm ngủ tại phòng trọ, Trí và vợ là chị N.T.L (39 tuổi, quê An Giang) có trao đổi về chuyện tiền bạc. Sau đó Trí nghi ngờ chị L. có người đàn ông khác, Trí hỏi vợ thì nhận được câu trả lời "nếu tôi có người khác thì cũng không có quyền nói".

Người con trai chỉ nơi Trí bạo hành chị L. - Ảnh: Người Lao động Nghe vợ trả lời như vậy, Trí bực lức lấy dây điện cắm vào ổ điện, một đầu đè vào người để điện giật thì Loan gạt dây điện ra. Tiếp đến, Trí dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ và bụng khiến nạn nhân đau đớn. Loan tri hô nên con trai 14 tuổi ngủ trên gác chạy xuống mở cửa phòng trọ cho mẹ chạy ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn Trí sau đó đã đến công an đầu thú về hành vi phạm tội. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 con dao, 1 sợi dây điện.

Ông Trí đang bị công an tạm giữ để điều tra về tội "Giết người" - Ảnh: VOV Theo thông tin từ VOV, tại Bệnh viện, Loan được bác sĩ chẩn đoán bị đâm thấu ngực bụng, thủng gan, lá lách, thủng đại tràng, thủng cơ hoành, rách thành ruột non. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị vết thương ở đùi, cẳng tay, bàn tay, vết thương ở vùng kín (âm đạo). Sau nhiều ngày điều trị, hiện nay sức khỏe của Loan đã ổn định. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đến bệnh viện thăm, hỗ trợ nạn nhân 10 triệu đồng từ Quỹ dành cho công nhân lao động khó khăn. Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Tân Uyên tặng sữa và 3 triệu đồng cho con bà Loan tại nhà trọ. Bà Loan điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương - Ảnh: VOV Trước đó, rạng sáng ngày 2/9, Công an phường Khánh Bình, TP. Tân Uyên nhận được tin báo về việc ông Trí bạo hành vợ. Khi công an đến nơi, Loan đã được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người. Bà Loan là công nhân, còn chồng làm bảo vệ siêu thị ở TP. Tân Uyên. Vợ chồng có hai đứa con 2 tuổi và 14 tuổi, gia đình thuộc diện khó khăn. Hiện, các bé đang được bà ngoại chăm sóc tại phòng trọ ở phường Khánh Bình.

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