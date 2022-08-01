FWD tiên phong chăm sóc khách hàng sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm

Dịch vụ Y tá chăm sóc phục hồi: sẵn sàng lắng nghe, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đưa ra những lời khuyên cần thiết, hỗ trợ về mặt tâm lý, đồng thời gợi ý và sắp xếp các dịch vụ chăm sóc phục hồi phù hợp.

“FWD Care - Chăm sóc phục hồi” mang đến sự hỗ trợ trong vòng 12 tháng cho các khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, với 2 gói:

Gói dịch vụ chăm sóc phục hồi: bao gồm nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa dạng và kịp thời nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình hồi phục sức khỏe (Bác sỹ tại nhà, Y tá tại nhà, Vật lý trị liệu tại nhà, Tư vấn y khoa, Tư vấn tâm lý, Tư vấn dinh dưỡng , Giao thuốc tận nhà, Thư ký y khoa).

"FWD Care - Chăm sóc phục hồi" chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho các khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo

Ông Vương Gia Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tài chính FWD Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu của khách hàng và không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với chương trình “FWD Care - Chăm sóc phục hồi”, chúng tôi mong muốn đồng hành và hỗ trợ khách hàng cả về thể chất lẫn tinh thần trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Đây là cách chúng tôi chăm sóc khách hàng và qua đó từng bước hiện thực hóa tầm nhìn thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.”

"FWD Care - Chăm sóc phục hồi" hỗ trợ khách hàng ngay cả khi hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt

Theo đó, khách hàng của FWD khi có yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm được chấp thuận trong khoảng thời gian từ 29/7/2022 đến 29/7/2023 sẽ nhận được thông tin giới thiệu chương trình “FWD Care - Chăm sóc phục hồi” và có thể đăng ký tham gia ngay chỉ với vài thao tác đơn giản để bắt đầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tinh thần cần thiết cho quá trình trị liệu và phục hồi. Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình “FWD Care - Chăm sóc phục hồi” tại đây.

FWD là Tập đoàn Bảo hiểm châu Á với khoảng 10 triệu khách hàng tại 10 thị trường, bao gồm một số thị trường bảo hiểm phát triển nhanh nhất trên thế giới.

FWD Việt Nam được thành lập năm 2016 và là thành viên của Tập đoàn FWD. FWD tập trung vào việc xây dựng một hành trình tham gia bảo hiểm đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi, với các sản phẩm phù hợp và dễ hiểu, được hỗ trợ bởi công nghệ kỹ thuật số. Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, FWD cam kết thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.