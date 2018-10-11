Fubon life Việt Nam tặng quà Tết Trung Thu: Hát vang những ước mơ

Đời sống 11/10/2018 16:43

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam, nhân dịp Tết Trung thu 2018, từ 21/9 tới 24/9/2018, Fubon Life Việt Nam phối hợp với với các văn phòng Tổng đại lý trên toàn quốc, bệnh viện và trường học, đoàn thể tại nhiều tỉnh thành tại hai miền nam bắc tổ chức trao gần 600 suất quà Trung thu tới bệnh nhi và cháu nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn với tổng giá trị lên tới 70 triệu đồng. Không chỉ thắp sáng Tết trung thu, và động viên các em vượt lên bệnh tật, khó khăn, món quà còn là lời kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ sức khỏe, tương lai giáo dục của con trẻ trước rủi ro bệnh tật, đói nghèo luôn rình rập mái ấm gia đình.

Ông Rick Chiang, Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ, trẻ em là những thiên thần, Tết Trung thu là lúc các thiên thần hoan ca. Tuy nhiên, còn rất nhiều bệnh nhi và học sinh hiếu học có hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng đang ấp ủ nhiều điều ước cho Tết Trung thu này nhưng còn chưa trở thành hiện thực. Chính vì vậy, tại Fubon Life Việt Nam, mỗi độ Tết Trung thu tới, ngay từ những ngày đầu tháng Bảy âm lịch, lãnh đạo, đồng nghiệp và đội ngũ đại lý của Fubon Life Việt Nam đã chủ động, tích cực, liên hệ và lên kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, trao quà trung thu cho bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các hoạt động được ưu tiên tổ chức tại bệnh viện, trường học để bệnh nhi và các cháu nhỏ được đón Tết Trung thu rộn ràng, đầm ấm.

"Quà Trung thu" giúp bệnh nhi vượt qua nỗi đau bệnh tật!

Đêm Trung thu năm nay, Fubon Life Việt Nam đã phối hợp với phòng Công tác Xã hội, Bệnh Viện Nhi Đồng 2 – Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao quà cho 400 bệnh nhi. Món quà là đèn lồng, sữa, bánh, kẹo.

Fubon life Việt Nam tặng quà Tết Trung Thu: Hát vang những ước mơ - Ảnh 1

"Quà Trung thu" thắp sáng ước mơ cho trẻ em có hoàn cảnh gia đinh khó khăn!

Tại các trường tiêu học và khu dân cư, hoạt động tặng quà Tết Trung thu của Fubon Life Việt Nam đã diễn ra rất sôi nổi. Chương trình tặng quà Tết Trung thu của Fubon tại Thái Bình được phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Đêm hội có nhiều em đến từ gia đình có nhiều khó khăn nhưng tất cả em đều phấn đấu vươn lên với nghị lực phi thường để trở thành con ngoan, trò giỏi. Không chỉ dừng lại ở đó, các em còn là tấm tấm gương sáng cho nhiều bạn nhỏ noi theo.

Tại Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, 100 suất quà Trung thu nặng tình nghĩa đã được tặng cho các cháu với mong ước các cháu có một đêm Trung thu đầm ấm, nhiều kỷ niệm và những lời chúc từ trái tim. Tiếng cười trong trẻo, tiếng hát rộn ràng đã cùng các em tự tin vượt mọi khó khăn trong học tập và rèn luyện để năm học mới có kết quả rực rỡ.

  “Chắp cánh ước mơ tuổi thơ” là một trong nhiều chương trình từ thiện dài kỳ, triển khai tại ba miền đất nước do Fubon Life Việt Nam khởi xướng và tài trợ nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần nỗ lực phi thường của các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập để hướng tới tương lai tươi sáng. Sau 7 năm liên tục tổ chức các hoạt động từ thiện, Fubon Life Việt nam đã trao tặng hàng nghìn xuất quà cho các em học sinh bao gồm các loại thực phẩm dinh dưỡng, đồ dùng học tập, quạt điện mùa hè, chăn ấm mùa đông, xe đạp tới trường và những suất học bổng. Hoạt động tặng quà nhân dịp Tết Trung thu 2018 là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động này.

Fubon life Việt Nam tặng quà Tết Trung Thu: Hát vang những ước mơ - Ảnh 2

 Gia đình cần tạo lập sẵn nguồn tài chính sẵn sàng trước biến cố không lường!

Ông Rick Chiang – Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: nhận thức sâu sắc trọng trách của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trước sứ mệnh phục vụ xã hội, bảo vệ cuộc sống và tương lai vững chắc của gia đình trước rủi ro khôn lường của cuộc sống, Fubon Life Việt Nam đã cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có nhiều tầng bảo vệ giúp các bậc cha mẹ chuẩn bị cho con trẻ quỹ giáo dục trong từ lúc trong bụng mẹ như sản phẩm bảo hiểm thai sản “Phúc Bảo An Sinh” và “Phúc Bảo An Mỹ” cho tới lúc trưởng thành, tốt nghiệp đại học như sản phẩm bảo hiểm “Phúc Bảo Thành Đạt”. Cha mẹ chỉ cần tham gia bảo hiểm với một khoản tiền nhỏ, định kỳ là tương lai giáo dục của các em được đảm bảo trước rủi ro không lường trước có thể xảy ra với cha mẹ.

Đồng thời với sản phẩm bảo hiểm giáo dục, để tăng cường quyền lợi chi trả khi khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư, Fubon Life Việt Nam đã cung cấp sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo “Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo” bảo vệ trước 100 bệnh hiểm nghèo và ung thư thường gặp. Sản phẩm với 5 tính năng bảo vệ mạnh mẽ, hoạt động đồng thời và tập trung gồm: Phạm vi bảo hiểm rộng lên tới 100 bệnh hiểm nghèo, ung thư thường mắc; Đảm bảo cả cha mẹ và con trẻ đều có sẵn nguồn tài chính lên tới 2 tỷ đồng/người để chữa trị; Chi trả ngay từ giai đoạn đầu giúp cha mẹ và con trẻ có nguồn kinh phí chữa trị kịp  thời; Đặc biệt chi trả gấp đôi quyền lợi trong trường hợp mắc bệnh ung thư; Chi trả nhiều lần trong suốt thời gian hợp đồng.

Tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội tới cộng đồng

Nỗ lực hết sức trong bảo vệ tương lai trẻ thơ thông qua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đảm bảo an ninh tài chính gia đình, Fubon Life Việt Nam càng tích cực thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp với xã hội. Ngay khi mới thành lập, Fubon Life Việt Nam đã triển khai học bổng “Vì nhân tài ngành Bảo hiểm Việt Nam”, số tiền học bổng 100 triệu đồng. Hàng ngàn quà tặng được trao cho học sinh giỏi vượt khó nhiều tỉnh thành trên toàn quốc để khuyến khích lớp trẻ vươn lên. Chương trình “Cháo Yêu Thương” Fubon Life Việt Nam đã đem tới cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ở hai miền Nam Bắc hơn 10.000 suất cháo dinh dưỡng thể hiện tinh thần trách nhiệm và hành động của Fubon Life Việt Nam với cộng đồng xã hội.

 Thông tin về Fubon Life Việt Nam:

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon, công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon đã thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động do Bộ Tài Chính phê duyệt số 60GP/KDBH ngày 15 tháng 12 năm 2010. Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam phát huy thế mạnh Tập đoàn tài chính Fubon, không ngừng phấn đấu để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng.

Để thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp tới cộng đồng, Fubon Life Việt Nam luôn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ học tập là những hoạt động xã hội mà công ty đã phát động và sẽ thực hiện lâu dài.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon – Công ty mẹ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và uy tín trên thị trường, doanh thu phí bảo hiểm đứng thứ hai Đài Loan đã tới đầu tư tại Việt Nam với mong muốn cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính chuyên nghiệp và toàn diện cho khách hàng Việt Nam. Tập đoàn Tài chính Fubon được thành lập năm 2001, là Tập đoàn Tài chính lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Tập đoàn có tổng tài sản đạt 196,5 tỷ USD với số lượng nhân viên trên 31.000 người và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn mười triệu khách hàng trên toàn cầu.

 Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam

 Địa chỉ                  : Tầng 22, tòa nhà Charmvit, số 117 Đường Trần Duy Hưng,

                                  Quận Cầu  Giấy, Hà Nội

Người phát ngôn   : Ông Rick Chiang     Tổng Giám Đốc                                  

Người liên hệ         : Phạm Thị Huyền      Phòng Đối ngoại và Quan hệ Công chúng     

Điện thoại liên hệ  : 024-62827888 #16246    

Hotline                   : 024-62827887

Website                  : http://www.fubonlife.com.vn

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