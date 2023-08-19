Đêm nay 19/8, các tỉnh miền bắc mưa to kèm lốc sét, gió giật mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ 19h hôm nay đến 13h ngày mai (20/8), Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh; lượng mưa dao động 20-50mm. Từ chiều mai, Hà Nội mưa rào và dông rác rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm/24h. Trong thời gian trên, thời tiết tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ C.

Dẫn tin từ báo Hà Nội Mới, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, từ sáng đến chiều nay (19/8), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa rào và dông; lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

Đêm nay và những ngày tới, cơ quan phòng, chống thiên tai và người dân các tỉnh: Lai Châu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Quảng Ninh đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại vùng núi và ngập úng tại những nơi trũng, thấp...

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và sáng mai, các nơi còn lại của miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn 100mm. Từ ngày 20/8, mưa ở miền Bắc có xu hướng giảm dần.

Dẫn tin từ VTC News, từ 21-29/8, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, trong đó, khoảng 22-24/8, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối 19-21/8 mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Từ 22/8, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 20-21/8, Nam Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 22-24/8, Nghệ An đến Phú Yên duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Ngày 23-24/8, Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng chiều tối và đêm 24-28/8, Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận khả năng mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đđêm 19/8 và ngày 20/8, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan mưa rào và dông.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9, biển động, sóng biển cao 2-3 m, có lúc trên 3 m trong mưa dông.

Đêm 20/8 và ngày 21/8, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9, biển động, sóng biển cao 2-3 m, có lúc trên 3 m trong mưa dông.