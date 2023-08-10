Đề xuất 'cắt' đường truyền Internet đối với tài khoản livestream vi phạm pháp luật

Đề xuất này đã nhận được sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.

Theo thông tin từ VietnamPlus, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72 có nội dung "theo yêu cầu của Bộ Thông tin và truyền thông, doanh nghiệp có thể từ chối hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet… đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ để livestream, đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng" đang được dư luận khá quan tâm. Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra chiều 8/8, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này.

Theo bà Huyền, hiện nay việc sử dụng livestream trên mạng xã hội rất phổ biến. Trong đó có những đối tượng đã sử dụng việc livestream để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm cá nhân, tổ chức... Bà Nguyễn Thi Thanh Huyền - Cục Phó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Ảnh: VietnamPlus "Để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng dịch vụ Internet đối với các vi phạm này, dự thảo nghị định thay thế Nghị định 72 đề xuất các biện pháp xử lý nhanh, khẩn cấp đối với những cá nhân vi phạm pháp luật trên môi trường mạng, trong đó có hình thức livestream," bà Huyền chia sẻ.

"Chúng tôi cũng hiểu rằng việc dừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet chưa phải là giải pháp triệt để vì đối tượng vi phạm có thể dùng các tài khoản khác nhau. Nhưng đây là giải pháp xử lý bổ sung khẩn cấp để xử lý kịp thời ngay lập tức cho các tình huống, các sai phạm được phát hiện trên môi trường mạng," bà Huyền nhấn mạnh. Theo thông tin từ VTV News, theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) là đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, Internet thực hiện từ chối cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, các dịch vụ khác đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ để đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng. Họp báo thường kỳ tháng 8 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Ảnh: VTV News Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ web, dịch vụ trung tâm dữ liệu và các doanh nghiệp khác có trách nhiệm: thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung, dịch vụ, ứng dụng trên mạng vi phạm pháp luật chậm nhất không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, các doanh nghiệp phải từ chối cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, các dịch vụ khác đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ để đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, đến 31/8/2023 sẽ hoàn thành việc bảo đảm người đứng tên đăng ký thuê bao chính là người sử dụng số thuê bao đó.

Nhỡ chuyển tiền cho lừa đảo phải thực hiện ngay thao tác này Khi đã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, người dùng mạng cần thực hiện ngay các thao tác sau đây để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

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