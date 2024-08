Dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Ba miền diễn biến khác biệt

Theo thông tin từ báo Lao Động, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết Bắc Bộ những ngày này có mưa rào và giông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 34 độ C. Thời tiết tương đối thuận lợi để du khách tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Tuy nhiên, cần đề phòng mưa rào và giông bất chợt, đặc biệt vào buổi chiều.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cảnh báo tại khu vực Nam Bộ sẽ có mưa dông gia tăng. TPHCM và các tỉnh, thành lân cận có mưa rào và dông rải rác nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to; chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối. Trên các địa điểm du lịch biển của Nam Bộ, có mưa rào và dông vào buổi chiều tối, sóng gió không mạnh nên thuận lợi cho du lịch biển.

Dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh: Báo Lao Động

Ở Trung Bộ, nắng nóng vẫn duy trì với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.