Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp cùng Công an xã Tân Hải, TP Phú Mỹ truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong.