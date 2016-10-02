Đoán tuổi thọ chính xác qua đường chỉ cổ tay

Đời sống 02/10/2016 11:00

Các nhà nhân tướng học chỉ ra rằng những đường chỉ trên cổ tay có thể dự đoán được số tuổi của chúng ta.

Những đường chỉ cổ tay được gọi là rascette. Theo trang Psychic Library, trên cổ tay có càng nhiều đường chỉ càng tốt. Dưới đây là một số trường hợp thường gặp trong cuộc sống:

Nếu bạn chỉ có duy nhất một đường chỉ rõ ràng trên cổ tay thì tuổi thọ của bạn sẽ kéo dài trong khoảng từ 23 đến 28 năm.

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Những ai có thêm đường chỉ cổ tay thứ hai, sẽ sống được ít nhất từ 46 – 65 tuổi.

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Bạn sẽ sống được khoảng 69 – 84 tuổi nếu có đường chỉ cổ tay thứ 3 rõ ràng, đậm nét và không bị gấp khúc.

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Hầu hết mọi người chỉ có từ 2 – 3 đường chỉ cổ tay, nhưng vẫn có một số ít người may mắn sở hữu đường chỉ tay thứ tư. Những người này sẽ có tuổi thọ từ 84 – 100 tuổi hoặc nhiều hơn.

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Bên cạnh đó, đường chỉ cổ tay thứ nhất và thứ hai còn có một số ý nghĩa trong tử vi như sau:

Nếu đường chỉ cổ tay đầu tiên cong lên hướng về phía lòng bàn tay, hoặc bị gấp khúc đứt gãy bạn sẽ gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản.  

Khi đường chỉ cổ tay thứ hai cũng cong lên, có nghĩa là cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều bất hạnh.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   tuổi thọ chỉ cổ tay tử vi

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