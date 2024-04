Theo thông tin từ VietNam+, đến 16h chiều 10/4, toàn bộ các em học sinh trong vụ nghi ngộ độc do ăn cơm nắm, cơm cuộn ở thị trấn Tô Hạp, huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, được điều trị tại Trung tâm y tế của huyện, sức khỏe đã ổn định và được xuất viện.

Tại thời điểm xảy ra vụ hàng loạt học sinh nhập viện với các biểu hiện mệt, buồn nôn, nôn, đau bụng, cầu phân lỏng nhiều lần sau khi ăn sáng (gồm các món cơm cuộn, cơm nắm) do bà L. bán trước cổng trường, Đội điều tra an toàn vệ sinh thực phẩm của huyện Khánh Sơn đã tiến hành lấy một số mẫu thực phẩm, lấy thông tin các ca bệnh nhập viện để điều tra. Đoàn đã lấy 21 mẫu để gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.

Đến 20 giờ ngày 9/4, Đội điều tra an toàn vệ sinh thực phẩm của huyện Khánh Sơn phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đến nhà bà L. để tiếp tục điều tra. Bà L. khai báo, bà và chồng cùng tham gia chế biến thức ăn hàng ngày. Tuy nhiên, từ lúc bắt đầu hoạt động chế biến thức ăn và bán thực phẩm hàng rong đến nay, bà L. và chồng chưa tham gia các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm mà chủ động tự tìm hiểu qua mạng internet.