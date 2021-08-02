Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua" trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua "full HD từ gốc tới ngọn"

Đời sống 02/08/2021 06:00

"Đồ nghề" chỉ đơn giản là cây kéo và chiếc thìa, "thánh lột cua" ở Cà Mau trổ tài khiến dân mạng xuýt xoa khi chiêm ngưỡng thành quả.

Ở nhà mùa dịch bạn thường làm gì? Nhiều cư dân mạng quá rảnh rỗi đã nghĩ ra những việc làm khác thường và thành quả thu về cũng khác người. Mới đây trong một hội nhóm, bạn gái Kim Quyen Ly chia sẻ sở thích mùa dịch của mình đó chính là... lột cua. Theo lời chia sẻ, Kim Quyen Ly quê ở Cà Mau - xứ sở gắn liền với con cua ngon nổi tiếng vang danh khắp mọi miền. "Em từ nhỏ không thích ăn cua nhưng lại rất thích lột cua, em lột đại theo cảm tính chứ hông có mẹo gì hết".

Cùng ngắm thành quả "lột đại theo cảm tính" của Kim Quyen Ly nhé.

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 1

Xửng cua hấp trước khi được lột... 

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 2

Xửng cua sau khi vặt hết càng, chân ra riêng. Cua này là loại 4 - 5 con/kg.

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 3

Đây là trạng thái 'trần trụi' của cái chân cua từ gốc tới ngọn

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 4

Này là cái càng cua "full HD từ gốc tới ngọn"

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 5

Thịt cua thơm ngon sau khi được lột

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 6

Từng thớ thịt được lột ra nguyên vẹn mà không bị nát

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 7

Góc khác của dĩa thịt cua. 

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 8

Đây là phần mình của cua, được tách từng cục còn luôn cái khớp nối nhìn phê chữ ê kéo dài

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 9

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 10

Càng cua màu cam đỏ óng ánh trong nắng

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 11

Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua' trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua 'full HD từ gốc tới ngọn' - Ảnh 12

Cua lột xong bỏ vào túi zip cho vào ngăn đông.

Nguồn: FBNV

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