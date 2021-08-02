Dịch giãn cách ở nhà, 'thánh lột cua" trổ tài khiến dân mạng mắt tròn mắt dẹt, choáng nhất là cái càng cua "full HD từ gốc tới ngọn"

Ở nhà mùa dịch bạn thường làm gì? Nhiều cư dân mạng quá rảnh rỗi đã nghĩ ra những việc làm khác thường và thành quả thu về cũng khác người. Mới đây trong một hội nhóm, bạn gái Kim Quyen Ly chia sẻ sở thích mùa dịch của mình đó chính là... lột cua. Theo lời chia sẻ, Kim Quyen Ly quê ở Cà Mau - xứ sở gắn liền với con cua ngon nổi tiếng vang danh khắp mọi miền. "Em từ nhỏ không thích ăn cua nhưng lại rất thích lột cua, em lột đại theo cảm tính chứ hông có mẹo gì hết".

Cùng ngắm thành quả "lột đại theo cảm tính" của Kim Quyen Ly nhé.