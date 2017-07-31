Đau lòng cảnh người mẹ xin ăn từng bữa, liên tục đội tang 2 đứa con thơ mắc cùng căn bệnh quái ác

Đời sống 31/07/2017 10:34

Sau khi kết hôn, chị Trương Thị Hoa (34 tuổi) và anh Hoàng Văn Hiếu (37 tuổi) sinh được 4 người con (3 trai, 1 gái) nhưng chỉ có bé gái là bình thường. Ba bé trai thì 2 đứa đã lần lượt tử vong vì căn bệnh quái ác, đứa con út cũng đang phải điều trị cùng chứng bệnh mà hy vọng sống sót thì vô cùng mong manh.

"Cầu xin ông trời, chừa lại cho tôi một đứa!"

Khi nhắc đến những đứa con của mình, chị Hoa không cầm được nước mắt, đứa con trai đầu của anh chị qua đời khi chỉ 10 tháng tuổi vì mắc chứng thận hư bẩm sinh. Bé thứ hai cũng mắc cùng căn bệnh, qua đời lúc 7 tháng tuổi. Hiện tại, đứa con trai út của chị được 7 tháng tuổi cũng đang nằm viện điều trị vì hư hai quả thận. Hằng đêm, chị đều cầu nguyện: "Chỉ cầu xin ông trời chừa lại cho tôi một đứa".

Bảy năm trước, anh Hiếu và chị Hoa kết hôn. Cả hai quyết định ở lại quê nhà (xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để làm ăn.

Sau khi kết hôn không lâu, hai vợ chồng chị Hoa sinh được một bé trai. Những tưởng gia đình nhỏ sẽ có những ngày tháng êm đềm hạnh phúc. Ai ngờ đến khi đứa bé được 8 tháng tuổi thì tai họa ập đến.

Đau lòng cảnh người mẹ xin ăn từng bữa, liên tục đội tang 2 đứa con thơ mắc cùng căn bệnh quái ác - Ảnh 1
Chị Hoa không cầm được nước mắt khi nhắc đến những đứa con đã mất - Ảnh: Trí thức trẻ

Lúc này, vì thấy cơ thể con ngày càng phù nề, liên tục quấy khóc nên hai vợ chồng anh Hiếu, chị Hoa đưa bé đi bệnh viện để khám. Sau quá trình xét nghiệm, bác sĩ kết luận bé bị mắc chứng thận hư bẩm sinh, bệnh tình không thể cứu chữa vì cả hai quả thận đều hư hết.

Nhắc lại sự việc, chị Hoa nghẹn ngào tâm sự: "Thằng bé đi nhanh lắm, chỉ sau hai tháng phát hiện bệnh là nó đi. Khi đó, nó mới 10 tháng tuổi. Nó nằm ngủ rồi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa".

4 năm, 2 cái tang

Hai năm sau cái chết của đứa con trai đầu lòng, anh chị lại tiếp tục sinh thêm đứa nữa. Những tưởng lần này bé sẽ bình an lớn lên vậy mà bệnh tật cũng chẳng buông tha. Chỉ mới 3 tháng, đứa trẻ lại phải nhập viện vì mắc căn bệnh giống anh trai của mình. Trong 4 năm trời, chị Hoa phải lần lượt đội tang 2 đứa con thơ vì chung một căn bệnh quái ác khiến tinh thần chị ngày càng suy sụp.

Được biết, nguyên nhân khiến các con của anh Hiếu và chị Hoa mắc căn bệnh này là do cha mẹ có gen lặn, di truyền lại cho con.

Ba năm sau sự ra đi của đứa con thứ hai, chị Hoa và anh Hiếu sinh thêm một bé gái. Khi đưa con đi khám sức khỏe, thấy tình trạng bé bình thường, ổn định, hai người vô cùng vui mừng và ôm ấp hy vọng về những đứa con khỏe mạnh. 

Lúc con gái được hơn 2 tuổi, anh Hiếu và chị Hoa sinh được một bé trai đặt tên là Hoàng Văn Nhật. Hai vợ chồng luôn hy vọng đứa trẻ lớn lên được bình an. Vậy mà, khi bé được 2 tháng tuổi thì tai họa lại giáng xuống gia đình thêm một lần nữa. 

Đau lòng cảnh người mẹ xin ăn từng bữa, liên tục đội tang 2 đứa con thơ mắc cùng căn bệnh quái ác - Ảnh 2
Bé Nhật với cơ thể phù nề vì căn bệnh quái ác - Ảnh: Trí thức trẻ

Nhìn bề ngoài, bé Nhật rất bụ bẫm, đáng yêu nhưng trên thực tế thì bé bị phù nề vì mắc phải căn bệnh quái ác giống hai anh trai của mình.

Níu kéo những hy vọng mong manh

Liên hệ với chị Hoa, được biết hoàn cảnh gia đình chị vô cùng khó khăn. Trước đây, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào 3 sào ruộng cùng với tiền mà anh Hiếu làm phụ hồ mang về. Suốt 5 tháng qua, kể từ khi phát hiện bé Nhật mắc căn bệnh quái ác, chị Hoa chưa một lần trở về nhà vì phải ôm con rong ruổi khắp các bệnh viện để điều trị.

Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn khi chỉ phụ thuộc duy nhất vào nguồn thu nhập của anh Hiếu. Thời gian gần đây, mưa bão kéo đến khiến việc làm của anh Hiếu cũng gặp nhiều khó khăn. 

Giờ đây, dù hai vợ chồng phải xin ăn từng bữa, sống phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những người xung quanh nhưng chị Hoa vẫn hy vọng có được một phép màu để đứa con thơ bất hạnh có thể níu kéo chút ít bình an.

Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ của quý độc giả, các nhà hảo tâm; xin gửi về:

Trương Thị Hoa

Địa chỉ: tổ 16, thôn Liên Qúy, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Hoặc: Phòng 411, Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế

ĐT: 0981.584.202

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