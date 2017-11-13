Sau khi đi học về, người con trai như chết đứng khi phát hiện cha mẹ nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là lá thư tuyệt mệnh.

Trưa hôm nay (13/11), tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) xảy ra một vụ án mạng vô cùng thương tâm. Nạn nhân được xác định là anh N.T.K và vợ N.T.A.Đ (cùng 43 tuổi).

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, con trai của vợ chồng anh K. đi học về thì phát hiện cha mẹ nằm bất động trên vũng máu giữa nhà. Trên tay anh K. có một vết cắt rất sâu, bên cạnh là lá thư tuyệt mệnh. Người con đã tri hô hàng xóm nhờ giúp đỡ đưa hai người đi bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, bà Đ. đã tử vong trước đó còn ông K. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vợ chồng ông K. đã uống rượu ngâm cây mã tiền tự tử. Trước đó, người chồng còn dùng dao tự cắt mạch máu của mình.

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