Công an huyện Nhà Bè cho hay vừa bắt giữ được nghi can gây án và đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM để điều tra, xử lý vụ việc nói trên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang lấy lời khai Nguyễn Văn Vĩ (SN 1994, ngụ Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Tối hai hôm trước, anh N.H.T. (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè) và một người bạn đến quán nhậu ở xã Nhơn Đức để ăn uống; còn Vĩ cùng vợ dự tiệc sinh nhật ở bàn bên cạnh. Tại đây, vợ Vĩ nhận ra người ngồi cùng bàn với anh T. là bạn cũ. Do đó, khi tan tiệc, người phụ nữ sang bàn anh T. để trao đổi số điện thoại. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, Vĩ ghen tuông dẫn đến việc 2 bên xảy ra cãi vã. Nghi phạm sau đó xuống bếp của quán nhậu cầm dao, đâm 1 nhát khiến anh T. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ. Người đàn ông áo đen cầm dao đâm chết người mặc áo xanh - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, tối ngày 16/11 vừa qua tại một quán ăn ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè có hai nhóm ngồi ăn nhậu gần nhau. Thời điểm đó có hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn. Một trong hai người đàn ông nói trên tiếp tục ngồi ăn cùng bạn. Trong khi đó, người đàn ông áo đen bỏ đi. Một lúc sau, người đàn ông áo đen quay lại, trên tay cầm dao. Dù được căn ngăn nhưng người áo đen này vẫn đập phá rồi vung dao, đâm vào giữa ngực của người có mâu thuẫn lúc trước. Bị tấn công, nạn nhân loạng choạng đứng dậy và được những người tại quán đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Hiện trường ám ảnh trong vụ cháy ở tòa chung cư 5 tầng, 7 người trong một gia đình tử vong thương tâm Một đám cháy bùng lên tại toà chung cư 5 tầng khiến 7 người trong một gia đình thiệt mạng. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-an-ong-bi-am-tu-vong-trong-quan-nhau-ghen-tuong-vi-vo-xin-so-ban-709219.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-an-ong-bi-am-tu-vong-trong-quan-nhau-ghen-tuong-vi-vo-xin-so-ban-709219.html