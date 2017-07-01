Trị sạch mụn cám chỉ với 5 nguyên liệu đơn giản

Ngoài ra, những tác động bên ngoài như thời tiết, mất ngủ, thức khuya, lạm dụng mỹ phẩm... cũng là nguyên nhân gây nên mụn cám.

Mụn cám xuất phát từ sự biến đổi các hormone trong cơ thể, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, khi gặp bụi bẩn trên da sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông và tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, không khí... bị oxy hóa trở thành mụn đầu đen, mụn cám.

Thông thường, mặt, cằm và hai cánh mũi sẽ là những nơi mụn cám mọc nhiều nhất. Điều này khiến chị em mất tự tin và gặp khó khăn trong việc làm đẹp , trang điểm . Chính vì vậy, những nguyên liệu tự nhiên dưới đây có thể giúp chữa trị hiệu quả mụn cám ngay tại nhà mà không lo tác dụng phụ.

Quả lê

Lê là loại trái cây ngon và giàu chất dinh dưỡng. Ngoài việc cung cấp rất nhiều loại vitamin và khoáng chất, loại quả này còn là một trong những nguyên liệu tự nhiên giúp loại bỏ mụn cám nhanh chóng.

Cách làm mặt nạ rất đơn giản, nghiền nát một quả lê thật nhuyễn rồi đắp lên mặt khoảng 15 phút. Sau đó, vệ sinh lại bằng nước sạch và lau khô mặt với khăn mềm. Chị em nên kiên trì thực hiện sẽ có ngay làn da mịn màng và không còn mụn cám.

Lá bạc hà

Bạc hà là loại dược liệu phổ biến và được dùng để chữa nhiều bệnh. Bên cạnh đó, nó cũng là “thần dược” làm đẹp của phái nữ. Với lượng chất kháng khuẩn cao, lá bạc hà có công dụng đánh bay các loại mụn “cứng đầu”, kể cả mụn cám.

Đầu tiên, bạn rửa sạch mặt bằng nước lạnh, nghiền nát 4 – 5 lá bạc hà rồi đắp lên vùng bị mụn cám để yên trong 10 phút. Thực hiện phương pháp này 3 lần/tuần, chị em sẽ thấy sự khác biệt của làn da.

Chanh

Nhắc đến công dụng làm đẹp, chanh chính là nguyên liệu tuyệt vời nhất. Nước chanh không chỉ có tốt cho sức khỏe mà còn là “vũ khí” lợi hại trong việc chữa trị mụn cám.

Sau khi dùng 1 quả chanh vắt lấy nước cốt, dùng miếng bông gòn hoặc bông tẩy trang thấm vào rồi thoa nhẹ nhàng lên da mặt. Chị em có thể để qua đêm và rửa mặt vào sáng hôm sau để nhận được hiệu quả tối ưu.

Nha đam

Giống như bạc hà, nha đam cũng là loại nguyên liệu làm đẹp được nhiều người ưa chuộng bởi những công dụng tuyệt vời của nó. Đặc biệt, thịt của loại cây này có tác dụng chữa mụn cám hiệu quả.

Trước hết, rửa sạch và ngâm qua với muối để tránh bị ngứa. Tiếp đến, cắt thịt nha đam thành những miếng nhỏ rồi đắp lên mặt trong 10 phút. Sau đó, rửa mặt lại bằng nước ấm.

Lòng trắng trứng

Bên cạnh các nguồn nguyên liệu thực vật, lòng trắng trứng cũng hiệu quả không kém trong việc điều trị mụn cám.

Bạn dùng lòng trắng trứng pha với một vài giọt nước cốt chanh, dùng một tấm vải khô, mềm hoặc mặt nạ giấy nhúng vào hỗn hợp rồi đắp lên mặt khoảng 30 - 60 phút. Sau khi gỡ mặt nạ, nên rửa lại bằng nước sạch và xông hơi cho mụn cám thoát ra dễ hơn và chỉ nên sử dụng 1 lần/tuần.

Chúc chị em thành công!

* Vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.