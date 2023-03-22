Mọi người đang ngủ trong nhà hú vía khi xe container lao qua dải phân cách phóng lên lề đường tông vào nhà dân.

Theo thông tin báo Công An, sáng 23-3, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe container tông dải phân cách, sau đó lao vào nhà dân trên đường tỉnh lộ 8.

Hiện trường vụ tai nạn.

Gần 1 giờ sáng cùng ngày, tài xế Cao Văn Tr (36 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe container chạy trên đường tỉnh lộ 8 hướng từ cầu Phú Cường đi cầu vượt Củ Chi.

Khi đến đoạn qua Ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi thì xe tông đổ hàng loạt mét dải phân cách bằng sắt giữa đường.

Phương tiện này bất ngờ lao qua phải tông văng hàng chục mét dải phân cách.

Chưa dừng lại, "hung thần" tiếp tục lao lên lề đường rồi xuyên thủng nhà dân. 6 người đang ngủ trong căn nhà đối diện với tử thần may mắn chạy thoát nạn, không ai bị thương.

Tại hiện trường, đầu xe container lọt thỏm trong nhà, nhiều mảng tường và đồ dùng nằm la liệt. May mắn không có ai bị thương.

Nhiều đồ đạc bị tông hư hỏng.

Vụ tai nạn làm xe container và 3 nhà dân hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi và Đội CSGT Tây Bắc có mặt khám nghiệm hiện trường.

Xe cẩu di dời chiếc container.

Tới 8h sáng nay, chiếc xe container được kéo ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế không chú ý quan sát. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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