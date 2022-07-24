Cụ ông 82 tuổi đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với số điểm bất ngờ

Đời sống 24/07/2022 18:06

Ngày 24/7, ông Nguyễn Huy Kỳ (SN 1940, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết ông đã đỗ kỳ thi THPT Quốc gia 2022. Ông là thí sinh đặc biệt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Chiều ngày 24/7, trao đổi với Báo Dân Việt, cụ ông Nguyễn Huy Kỳ, 82 tuổi, ở Hà Nội là thí sinh cao tuổi nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho biết ông đã đỗ tốt nghiệp. 

Cụ ông 82 tuổi đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với số điểm bất ngờ - Ảnh 1

Cụ ông Nguyễn Huy Kỳ, 82 tuổi, ở Hà Nội đã đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022. 

Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Theo đó, điểm số trung bình các môn của ông hơn 6,4 điểm, tức vượt gần 1,5 điểm. Cụ thể, Ngữ văn: 4,75, Toán 3,60, Lịch sử: 7,5, Địa lý 6,5 điểm.

Theo Báo Công An Nhân Dân, thí sinh 82 tuổi này từng nhận xét rằng đề Toán khó, nhưng đề môn Lịch sử và Địa lý thì vừa sức. Kết quả sau đó là cả hai môn Lịch Sử và Địa Lý ông đều đạt trên điểm trung bình.

Ông Kỳ vui mừng chia sẻ với Báo Dân Việt: "Tâm trạng của tôi rất vui. Đêm qua cũng như bao sĩ tử khác tôi chờ đợi giây phút Bộ GD&ĐT công bố điểm thi. Khi biết mình đỗ tốt nghiệp tôi như trút hết những lo toan sau bao năm lau bảng khi ngồi ghế nhà trường hay những buổi ăn bánh mì trưa để chờ học chiều".

Cụ ông 82 tuổi đã đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với số điểm bất ngờ - Ảnh 2

Ông Kỳ có nguyện vọng muốn thi vào học trường y sĩ của Sở Y tế TP.Hà Nội nên quyết định dự thi THPT Quốc gia 2022.

Ảnh: Báo Dân Việt

Được biết ông Kỳ từng đi bộ đội khi chưa học xong THPT, sau khi phục viên, do bận bịu với công việc nên ông chưa có cơ hội đi học trở lại. Hiện tại ông Kỳ có nguyện vọng muốn thi vào học trường y sĩ của Sở Y tế TP.Hà Nội nên quyết định dự thi THPT Quốc gia 2022.

Mặc dù khoảng cách lứa tuổi cũng như kiến thức ngày một nâng cao khiến những người cao tuổi như ông Kỳ gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Tuy nhiên, thí sinh tuổi bát thập này cho biết, bản thân luôn cố gắng để hoàn thành thật tốt việc học tập của mình.

Điều đặc biệt là ông Kỳ dự thi THPT Quốc gia cùng đợt với người cháu nội - một học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hai ông cháu đi thi cùng ngày ở tại hai điểm thi khác nhau.

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