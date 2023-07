Sau khi trộm thiết bị y tế ở Long An, đối tượng Dương Minh Toàn (45 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ Báo Tiên Phong, ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ hình sự Dương Minh Toàn (45 tuổi), ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp trang thiết bị y tế. Theo Báo Dân Việt, khoảng 1h sáng ngày 21/7, Toàn tìm cách trèo qua hàng rào, sau đó đột nhập vào bên trong Trung tâm y tế huyện Đức Huệ. Đi qua một số dãy phòng bệnh, Toàn vào phòng hình ảnh lục lấy 2 bộ tấm nhận ảnh (IP), hộp đựng tấm nhận ảnh X quang (IP Cassette) trị giá hơn 50 triệu đồng rồi ôm đi ra ngoài để bán.

Công an huyện Đức Huệ đang tạm giữ hình sự Dương Minh Toàn (45 tuổi), ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp trang thiết bị y tế Ảnh: Báo Dân Việt Sau khi nhận tin báo, Cảnh sát hình sự huyện Đức Huệ đã vào cuộc điều tra và phát hiện thủ phạm là Toàn, ngay sau đó ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Toàn đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, đối tượng này cũng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm khác tại Trung tâm Y tế một số huyện, thị xã ở tỉnh Bình Dương. Hiện tại, vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra. Nghi phạm giết người sau vụ va chạm giao thông ở Hải Phòng đã bị bắt Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được nghi phạm dùng dao đâm chết người trong vụ va chạm giao thông khi đang đi trên đường. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-pham-thuc-hien-hang-loat-vu-trom-trang-thiet-bi-o-nhieu-trung-tam-y-te-da-bi-cong-an-bat-giu-tai-long-an-485368.html Theo Thúy Oanh (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-pham-thuc-hien-hang-loat-vu-trom-trang-thiet-bi-o-nhieu-trung-tam-y-te-da-bi-cong-an-bat-giu-tai-long-an-485368.html