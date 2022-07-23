Nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm trang thiết bị ở nhiều Trung tâm Y tế đã bị công an bắt giữ tại Long An

Đời sống 23/07/2022 14:15

Sau khi trộm thiết bị y tế ở Long An, đối tượng Dương Minh Toàn (45 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ Báo Tiên Phong, ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ hình sự Dương Minh Toàn (45 tuổi), ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp trang thiết bị y tế.

Theo Báo Dân Việt, khoảng 1h sáng ngày 21/7, Toàn tìm cách trèo qua hàng rào, sau đó đột nhập vào bên trong Trung tâm y tế huyện Đức Huệ. Đi qua một số dãy phòng bệnh, Toàn vào phòng hình ảnh lục lấy 2 bộ tấm nhận ảnh (IP), hộp đựng tấm nhận ảnh X quang (IP Cassette) trị giá hơn 50 triệu đồng rồi ôm đi ra ngoài để bán.

Nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm trang thiết bị ở nhiều Trung tâm Y tế đã bị công an bắt giữ tại Long An - Ảnh 1

Công an huyện Đức Huệ đang tạm giữ hình sự Dương Minh Toàn (45 tuổi), ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp trang thiết bị y tế

Ảnh: Báo Dân Việt

Sau khi nhận tin báo, Cảnh sát hình sự huyện Đức Huệ đã vào cuộc điều tra và phát hiện thủ phạm là Toàn, ngay sau đó ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu Toàn đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, đối tượng này cũng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm khác tại Trung tâm Y tế một số huyện, thị xã ở tỉnh Bình Dương. Hiện tại, vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Nghi phạm giết người sau vụ va chạm giao thông ở Hải Phòng đã bị bắt

Nghi phạm giết người sau vụ va chạm giao thông ở Hải Phòng đã bị bắt

Công an TP.Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được nghi phạm dùng dao đâm chết người trong vụ va chạm giao thông khi đang đi trên đường.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Minh Toàn trộm trang thiết bị y tế tại Long An Dương Minh Toàn đột nhập Trung tâm y tế trộm trộm trang thiết bị y tế ở Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn