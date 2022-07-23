Đầu giờ chiều ngày 23/7 đã xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa xe máy điện và 2 ô tô tải trên đường Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM khiến một người tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việcTheo thông tin từ Zing, khoảng 14h ngày 23/7, một người đàn ông chạy xe máy điện trên đường Nguyễn Văn Tăng, hướng về quốc lộ 1, khi đến đoạn giao với đường số 12, phường Long Thạnh Mỹ TP.Thủ Đức, người này bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số 51C-709.56 và một ôtô mang biển số 51D-384.67. Vụ tai nạn đã khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, gây ùn tắc giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

Công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc Ảnh: Báo Thanh Niên

Khi nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến ông D.Q.H.V. (55 tuổi) tử vong tại chỗ Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo Báo Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là ông D.Q.H.V. (55 tuổi), làm nghề xây dựng, ở trọ trên đường số 11, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức. Theo gia đình nạn nhân, ông V. đang trên đường về nhà trọ, chỉ còn cách nhà trọ khoảng 300 m thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Chiếc xe tải trong vụ tai nạn Ảnh: Báo Thanh Niên

Đến hơn 16 giờ ngày 23/7, hiện trường cơ bản được xử lý. Nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn với 2 ô tô tải làm người đàn ông đi xe máy điện tử vong vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Khởi tố kẻ nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại, dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi Ngày 23/7, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vừa bắt tạm giam, khởi tố bị can Vi Minh Đạt (SN 1986), trú tại thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Được biết, người này từng bị xử phạt vì quấy rối tình dục nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục có hành vi đồi bại.

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