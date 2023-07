Ngày 23/7, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vừa bắt tạm giam, khởi tố bị can Vi Minh Đạt (SN 1986), trú tại thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Được biết, người này từng bị xử phạt vì quấy rối tình dục nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục có hành vi đồi bại.