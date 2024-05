Theo thông từ báo Phụ nữ Việt Nam, sáng 17/5, thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, cơ quan này vừa tổ chức cuộc họp liên quan đến phản ánh của phụ huynh về sự việc "trẻ lớp mẫu giáo 5 tuổi Trường Mầm non An Dương, quận Lê Chân, bị bầm tím ở vùng lưng".

Cùng dự họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Công an quận Lê Chân; đại diện Ban Giám hiệu và 3 cô giáo phụ trách lớp học Trường Mầm non An Dương.