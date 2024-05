Vợ là người theo đuổi, tán tỉnh tôi trước. Tôi cũng có tình cảm với cô ấy nhưng xét về gia cảnh, tôi thua xa vợ nên không đủ tự tin để ngỏ lời yêu cũng như có ý định tiến xa thêm. Cũng may vợ không chê gia đình tôi khó khăn, còn chủ động yêu cầu kết hôn nên tôi mới mạnh dạn tiến tới. Mọi người có thể trách tôi hèn nhưng chỉ những ai đặt trong hoàn cảnh giống tôi mới hiểu được tâm trạng của tôi.

Chỉ là vợ tôi quen thói tiểu thư, được chiều chuộng nên về nhà chồng một tháng rồi vẫn không hòa thuận được với gia đình tôi. Mẹ tôi thường dậy sớm, quét dọn, nấu nướng đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc đó, vợ tôi vẫn còn ngủ say sưa. Tôi có gọi dậy, cô ấy cũng dùng dằng, tỏ vẻ khó chịu và ít khi chịu ăn thức ăn do mẹ tôi nấu. Thậm chí có lần, vợ còn buông lời khó nghe, cho rằng mẹ tôi nấu ăn không ngon và đặt thức ăn bên ngoài về ăn. Tôi giận tím mặt nhưng mẹ tôi khuyên can nên tôi bỏ qua.

Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, thấy mẹ bị bệnh, mặt mũi lờ đờ mà vẫn phải xuống bếp nấu ăn trưa, còn vợ nằm ôm điện thoại, vẫn chưa rửa mặt dù đã hơn 10 giờ sáng, tôi tức run người. Bực quá, tôi giật điện thoại của cô ấy ném vào góc giường rồi mắng vợ lười nhác, không biết phụ gia đình, mẹ chồng bệnh cũng không hỏi han một tiếng. Vợ tôi sững sờ rồi khóc gọi điện cho bố mẹ cô ấy. Tôi cũng mặc kệ.