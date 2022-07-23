Khởi tố kẻ nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại, dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi

Đời sống 23/07/2022 17:26

Ngày 23/7, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vừa bắt tạm giam, khởi tố bị can Vi Minh Đạt (SN 1986), trú tại thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Được biết, người này từng bị xử phạt vì quấy rối tình dục nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục có hành vi đồi bại.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, ngày 23/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can Vi Minh Đạt (36 tuổi, trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra của Công an huyện Tràng Định, vào khoảng thời gian từ tháng 8/2021, nạn nhân LH (13 tuổi, trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) là em họ của Đạt qua nhà chơi. Trong lúc nhờ LH giữ hộ thang để thay bóng đèn điện trần nhà, Đạt đã bất ngờ ôm, sờ soạng nạn nhân.

Khởi tố kẻ nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại, dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi - Ảnh 1

Công an huyện Tràng Định, Lạng Sơn khởi tố bị can Vi Minh Đạt về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi

Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo Báo Tiên Phong, tháng 11/2021, bị can Đạt gọi L.K (15 tuổi), trú cùng xã đến xem Đạt 'chăn' cá rồi thực hiện hành vi sờ soạng các vùng nhạy cảm làm nạn nhân giật mình, hoảng hốt và khóc chạy về nhà. 

Mọi việc chưa dừng lại, tối ngày 30/6 vừa qua, sau khi tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè, Đạt lại tiếp tục có hành vi dâm ô đối với L.H., đến khi nạn nhân giằng co, dùng tay chân đẩy, đạp vào người thì Đạt mới chịu dừng lại.

Khởi tố kẻ nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại, dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi - Ảnh 2

Bị can Vi Minh Đạt "ngựa quen đường cũ" nhiều lần thực hiện hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi"

Ảnh: Báo Tiên Phong

Được biết, hồi tháng 2/2022, Đạt đã bị Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục, nhưng đối tượng vẫn không chừa bỏ tật xấu mà vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ” thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khiến dư luận bất bình, gây tâm lý hoang mang, ám ảnh cho các nạn nhân bị xâm hại.

Hiện nay, Công an huyện Tràng Định đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Đạt theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm trang thiết bị ở nhiều Trung tâm Y tế đã bị công an bắt giữ tại Long An

Nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm trang thiết bị ở nhiều Trung tâm Y tế đã bị công an bắt giữ tại Long An

Sau khi trộm thiết bị y tế ở Long An, đối tượng Dương Minh Toàn (45 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   Vi Minh Đạt Vi Minh Đạt dâm ô Vi Minh Đạt làm chuyện đồi bại với trẻ em dưới 16 tuổi khởi tố Vi Minh Đạt vì tội dâm ô xâm hại trẻ em ở Lạng Sơn Vi Minh Đạt dâm ô trẻ em ở Lạng Sơn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn