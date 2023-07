Ngày 23/7, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vừa bắt tạm giam, khởi tố bị can Vi Minh Đạt (SN 1986), trú tại thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Được biết, người này từng bị xử phạt vì quấy rối tình dục nhưng vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục có hành vi đồi bại.

Theo thông tin từ Báo Pháp Luật, ngày 23/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can Vi Minh Đạt (36 tuổi, trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo điều tra của Công an huyện Tràng Định, vào khoảng thời gian từ tháng 8/2021, nạn nhân LH (13 tuổi, trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) là em họ của Đạt qua nhà chơi. Trong lúc nhờ LH giữ hộ thang để thay bóng đèn điện trần nhà, Đạt đã bất ngờ ôm, sờ soạng nạn nhân. Công an huyện Tràng Định, Lạng Sơn khởi tố bị can Vi Minh Đạt về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi Ảnh: Báo Pháp Luật Theo Báo Tiên Phong, tháng 11/2021, bị can Đạt gọi L.K (15 tuổi), trú cùng xã đến xem Đạt 'chăn' cá rồi thực hiện hành vi sờ soạng các vùng nhạy cảm làm nạn nhân giật mình, hoảng hốt và khóc chạy về nhà. Mọi việc chưa dừng lại, tối ngày 30/6 vừa qua, sau khi tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè, Đạt lại tiếp tục có hành vi dâm ô đối với L.H., đến khi nạn nhân giằng co, dùng tay chân đẩy, đạp vào người thì Đạt mới chịu dừng lại. Bị can Vi Minh Đạt "ngựa quen đường cũ" nhiều lần thực hiện hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" Ảnh: Báo Tiên Phong Được biết, hồi tháng 2/2022, Đạt đã bị Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục, nhưng đối tượng vẫn không chừa bỏ tật xấu mà vẫn tiếp tục “ngựa quen đường cũ” thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khiến dư luận bất bình, gây tâm lý hoang mang, ám ảnh cho các nạn nhân bị xâm hại. Hiện nay, Công an huyện Tràng Định đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Đạt theo quy định của pháp luật. Nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ trộm trang thiết bị ở nhiều Trung tâm Y tế đã bị công an bắt giữ tại Long An Sau khi trộm thiết bị y tế ở Long An, đối tượng Dương Minh Toàn (45 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-ke-nhieu-lan-thuc-hien-hanh-vi-doi-bai-dam-o-tre-em-duoi-16-tuoi-485401.html Theo Thúy Oanh (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-ke-nhieu-lan-thuc-hien-hanh-vi-doi-bai-dam-o-tre-em-duoi-16-tuoi-485401.html