Siêu mẫu Hà Anh chính thức hạ sinh nhóc tỳ thứ 2, quý tử mới chào đời sở hữu đường nét lai Tây giống bố

Trước đó, trong những tuần cuối thai kì, siêu mẫu Hà Anh cho biết đã từng có ý định chỉ sinh một con, nhưng sau khi thấy con gái đầu lòng ngỏ ý có thêm em và chồng cũng mong muốn nên đã quyết định "thả" để xem có dính bầu không vì đã ngoài 40 tuổi. Tuy nhiên điều may mắn đã đến khi Hà Anh đậu thai và hiện đang mang thai bé thứ 2 ở tháng thứ 8.

"Làm mẹ ở tuổi trên 40, khi mình đã trải qua một lần sinh nở, có nghĩa là mình vô cùng chủ ý tận hưởng thời gian và hành trình mang thai và sinh con này. Mình nhận ra rằng rất nhiều bố mẹ "tranh thủ" có ngay đứa thứ 2 để "nuôi một thể" và cho con có bạn chơi, đó là thả lỏng hơn khi nuôi con. Một phần có lẽ cũng vì cũng quá mệt không thể quá cầu toàn, hai bố mẹ chia nhau ra phụ trách mỗi người một đứa v.v...." - Hà Anh chia sẻ.

Hà Anh từng có ý định chỉ sinh một con, nhưng sau khi thấy con gái đầu lòng ngỏ ý có thêm em và chồng cũng mong muốn nên đã quyết định có thêm con thứ 2

Trong quá trình mang thai, Hà Anh vẫn duy trì lịch làm việc, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện showbiz và không ngần ngại mặc đồ táo bạo khoe bụng bầu ở tuổi 42. Cô có sức khỏe tốt, vóc dáng không thay đổi nhiều, chỉ tập trung ở phần bụng.

Hà Anh không ngần ngại mặc đồ táo bạo khoe bụng bầu ở tuổi 42

Hà Anh được biết đến là siêu mẫu đình đám của thời trang Việt và từng đạt thành tích ở các cuộc thi nhan sắc: Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2008. Cô làm giám khảo cho một số cuộc thi như: Vietnam's Next Top Model, The Next Gentleman...