Cộng đồng mạng 'truy tìm' người hùng dũng cảm nhảy sông cứu nữ tài xế giữa trời giá rét rồi vội rời đi

Theo thông tin từ VietNamNet vụ việc xảy ra lúc 11h trưa 29/1 trên đường quốc lộ 21 đoạn đi qua cầu Các Già (Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình). Clip người dân ghi lại cảnh người phụ nữ điều khiển xe ô tô không hiểu lý do gì mà lao thẳng xuống giữa dòng sông. Có 1 người thấy vậy lao xuống cứu nhưng cửa ô tô không mở ra được. Nước lạnh quá nên người đó phải quay lên bờ. Đúng lúc đó, có 2 bố con đi xe máy tới, thấy có người cần cứu dưới sông nên ông bố chỉ kịp vứt bỏ áo khoác rồi nhảy xuống cứu được nữ tài xế.

Trước đó, theo báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuya 11/01 trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, khu vực cầu Bến Lức 2, thuộc ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, trong lúc đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng người dân trên cầu hô hoán có người nhảy cầu. Ngay lập tức, Tổ tuần tra tiếp cận và phát hiện 01 người đàn ông đang đuối nước ngay dưới chân cầu Bến Lức 2 nên nhanh chóng áp sát và cứu kịp thời người đàn ông lên bờ.